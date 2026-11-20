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Bayer Leverkusen vs. Paderborn: hora del partido

Bundesliga - Jornada 10 21 nov 2026 - 09:30 BayArena

El Bayer Leverkusen recibe al SC Paderborn en el BayArena de Leverkusen para disputar un duelo de Bundesliga. El equipo local busca recuperar terreno en la clasificación tras una serie de resultados irregulares.

El Leverkusen atraviesa una etapa complicada. Tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales, entre ellas un 0-3 ante el Hoffenheim y un 2-4 frente al VfB Stuttgart, han rebajado las expectativas. Al menos, su reciente victoria por 2-1 en casa del 1. FC Colonia apunta a cierta estabilidad.

El Paderborn llega con un balance desigual. El equipo del este de Westfalia empató 2-2 con el Eintracht Frankfurt en su último partido y, antes, firmó un empate sin goles ante el Gladbach. La victoria por 1-0 frente al Hamburger SV demuestra que el conjunto de Ralf Kettemann puede sumar puntos, aunque le falta regularidad.

Mientras tanto, las negociaciones por Wael Mohya, talento del Gladbach de 17 años, dan que hablar en el entorno del Leverkusen. El club habría manifestado un serio interés, pero primero toca centrarse en la Bundesliga.

Aquí tienes toda la información sobre la retransmisión, la alineación y la previa.

Temas de la semana: ¿Qué ha pasado en el Bayer Leverkusen y el Paderborn?

El Bayer Leverkusen llega a este partido con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente ganó 2-1 en casa del 1. FC Colonia, aunque antes había perdido 0-1 contra el Marsella en la Europa League. En esos cinco partidos, el Leverkusen marcó once goles y encajó diez, un balance que apunta a altibajos en defensa.

El Paderborn sumó una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales, sin contar el encuentro ante el Braunschweig, que ganó 4-1 en un amistoso. En la Bundesliga, el club empató 2-2 con el Eintracht Frankfurt en su último partido y antes había firmado un 0-0 ante el Gladbach. La victoria por 1-0 frente al Hamburger SV fue su único triunfo liguero en ese periodo.

Bayer Leverkusen vs. Paderborn: alineaciones

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Bayer Leverkusen vs. Paderborn: las clasificaciones