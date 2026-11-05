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La Europa League en televisión

Bayer Leverkusen vs. Marsella: hora de inicio

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 15:00 BayArena

Bayer Leverkusen vs. Marsella hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido de la Europa League entre el Bayer Leverkusen y el Marsella se emitirá en directo en Alemania por RTL y RTL+. A continuación encontrará toda la información sobre la retransmisión.

Los temas de la semana: ¿cómo les ha ido al Bayer Leverkusen y al Marsella?

El Bayer Leverkusen llega a este partido con un balance dispar: la Werkself ha sumado tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente cayó por 2-4 ante el VfB Stuttgart en la Bundesliga. Entre los resultados positivos destaca el 5-2 contra el Núremberg en la Copa de Alemania. En total, el Leverkusen marcó doce goles y encajó diez en esos cinco partidos.

El Marsella atraviesa un buen momento y ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Toulouse en la Ligue 1. Antes, el OM había derrotado al Le Havre por 4-3. Solo sufrió reveses en la Europa League: una derrota por 0-1 ante el Olympiacos y un gol encajado en el 1-0 ante el Sturm Graz. En total, el Marsella marcó doce goles y recibió cuatro en sus últimos cinco partidos.

Bayer Leverkusen vs. Marsella: alineaciones

Bayer Leverkusen vs. Marsella: estado de forma

Bayer Leverkusen vs. Marsella: balance de enfrentamientos directos

Bayer Leverkusen vs. Marsella: las clasificaciones