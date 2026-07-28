El Bayer Leverkusen está exigido esta temporada tanto en la escena nacional como en la internacional. Sin embargo, para poder seguir en directo los partidos del Bayer en todas las competiciones, necesitáis varias suscripciones con diferentes proveedores.

Aquí podéis consultar qué canales emiten los partidos del Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién muestra / retransmite en directo los partidos del B04 en TV y livestream?

Ver en directo por TV y livestream al Bayer Leverkusen en la Bundesliga, la Champions League y la DFB-Pokal

En la Bundesliga, esta temporada Sky y DAZN se reparten la retransmisión de los partidos. Los encuentros de los viernes, así como todos los partidos individuales de los sábados, se pueden ver en exclusiva en Sky.

La retransmisión en livestream del canal de pago está disponible en WOW y en la app de SkyGo.

DAZN muestra la Bundesliga esta temporada, por un lado, en formato conferencia. Los sábados y en las semanas inglesas podréis ver en DAZN los partidos de forma simultánea en la conferencia de la Bundesliga. Además, el canal de pago retransmite los encuentros de los domingos en directo y en exclusiva por TV y livestream. DAZN muestra la Bundesliga en livestream en su sitio web o en la app de DAZN.

La Bundesliga también se puede ver esta temporada en abierto. Sat.1 emite los partidos en fechas seleccionadas, por ejemplo, en la apertura de la primera y la segunda vuelta o en el último partido del viernes antes del parón invernal. Además, tras la adquisición de Sky RTL también ofrece algunas retransmisiones de la Bundesliga en abierto.

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En la Europa League podéis vivir en directo los partidos del Bayer Leverkusen en RTL . Algunos encuentros seleccionados se emiten íntegramente en abierto en RTL o Nitro.

La mayoría de los partidos, en cambio, se emiten en livestream en RTL+. Aunque RTL es un canal en abierto, RTL+ es una plataforma de pago.

Sky retransmite todos los partidos de la DFB-Pokal esta temporada en directo y de forma íntegra en la televisión de pago y en livestream. Además, en cada ronda copera se emiten algunos encuentros seleccionados en abierto.

Los encargados de la retransmisión gratuita de la DFB-Pokal en TV son la ARD y la ZDF .

Bayer Leverkusen, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién muestra / retransmite en directo los partidos del B04 en TV y livestream? Minuto a minuto en SPOX

SPOX sigue para vosotros algunos partidos seleccionados del Bayer Leverkusen en directo minuto a minuto. Los directos de los partidos del B04 los encontraréis en nuestra página web. Por aquí.

Bayer Leverkusen, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién muestra / retransmite en directo los partidos del B04 en TV y livestream? El club, en ficha