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Europa League
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BayArena
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Bayer Leverkusen - Marsella, en directo hoy: ¿dónde ver el partido por televisión y en streaming?

Bayer Leverkusen vs Marsella
Bayer Leverkusen
Marsella
Europa League

En la Europa League, el Bayer Leverkusen se enfrenta al Marsella. Pero ¿qué canal emite el partido hoy en directo por televisión y dónde se puede ver en streaming?

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ChileDisney+ Premium Chile
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ParaguayDisney+ Premium Argentina
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Bayer Leverkusen vs. Marsella: hora de inicio

crest
Europa League - Jornada 4
BayArena

El partido entre Bayer Leverkusen y Marsella comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Bayer Leverkusen vs. Marsella hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

El partido de la Europa League entre Bayer Leverkusen y Marsella se transmite en directo en Alemania por RTL y RTL+. A continuación encontrará toda la información sobre la transmisión.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Bayer Leverkusen y Marsella?

Bayer Leverkusen llega a este partido con un balance desigual: en sus últimos cinco encuentros oficiales logró tres victorias y sufrió dos derrotas. La más reciente fue un 2-4 ante el VfB Stuttgart en la Bundesliga. Entre los resultados positivos destaca un 5-2 contra Núremberg en la Copa de Alemania. En total, el Leverkusen marcó doce goles y encajó diez en esos cinco partidos.

El Marsella atraviesa un buen momento y ganó tres de sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Toulouse en la Ligue 1. Antes, el OM derrotó al Le Havre por 4-3. Solo sufrió reveses en la Europa League: una derrota por 0-1 ante el Olympiacos y un gol encajado en el 1-0 contra el Sturm Graz. En total, el Marsella marcó doce goles y encajó cuatro en sus últimos cinco partidos.

B04

B04 - Formulario

SCF
W2-1
OFI
W0-2
TSG
L3-0
FCN
W5-2
VFB
L2-4
Gol marcado (encajado)
11/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
OM

OM - Formulario

OLY
L0-1
SCO
W2-5
SGR
L1-0
LEH
W4-3
TFC
W2-0
Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Bayer Leverkusen vs. Marsella: alineaciones

Bayer Leverkusen contra Marsella alineaciones probables

Manager

  • C. Martinez

Bayer Leverkusen vs. Marsella: estado de forma

B04

B04 - Formulario

SCF
W2-1
OFI
W0-2
TSG
L3-0
FCN
W5-2
VFB
L2-4
Gol marcado (encajado)
11/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
OM

OM - Formulario

OLY
L0-1
SCO
W2-5
SGR
L1-0
LEH
W4-3
TFC
W2-0
Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Bayer Leverkusen vs. Marsella: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Bayer LeverkusenEmpateMarsella
1
0
1
Amistosos
Marsella badge
Marsella
OM
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
F
Amistosos
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Marsella badge
Marsella
OM
4
F
3Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron2/2

Bayer Leverkusen vs. Marsella: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
W
W
W
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
L
W
W
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
13
LyonLyonOL
320156-16
L
W
W
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
W
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
L
W
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
31113304
W
D
L
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
20
NEC NimegaNEC NimegaNEC
311158-34
W
D
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
311136-34
D
L
W
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
W
L
L
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
W
L
L
24
AC MilánAC MilánMIL
310245-13
L
W
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
L
D
L
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
L
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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