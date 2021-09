Battaglia usó la fórmula Russo y Boca dio un paso hacia atrás

El DT tiró a la cancha a los más experimentados, guardó a los pibes y el Xeneize, aunque se clasificó, tuvo su peor partido de este nuevo ciclo.

Mucha expectativa había sobre el encuentro ante Patronato. No necesariamente porque fuese un rival de peso, sino por lo que se ponía en juego: la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina, el gran objetivo del año, pero también la primera parada importante del nuevo ciclo. Por eso, se presuponía que Sebastián Battaglia iba a tirar a la cancha su once ideal, ese que viene intentando conformar desde que asumió, con un mix entre juveniles y experimentados. Pero no: el DT usó la fórmula Russo y, aunque se clasificó, Boca jugó el peor partido de su nueva etapa.

Frank Fabra en el lateral izquierdo, Edwin Cardona de enganche, Norberto Briasco y Nicolás Orsini arriba... Hasta Diego González parecía que iba a estar desde el arranque en la previa, algo que cambió sobre la hora. Desde el banco, entre tanto, miraron Agustín Sandez, el pibe que firmó una extensión con una cláusula de 15 millones de dólares gracias a sus últimos rendimientos, Luis Vázquez, el chico que se abrió lugar a fuerza de goles, Rodrigo Montes, que tuvo su primera experiencia como titular con gol incluido el último fin de semana, Aaron Molinas, el '10' que le cambió la cara al equipo, y Cristian Pavón, la nueva versión del "7 bravo". Cristian Medina, convocados, se quedó afuera...

Lo curioso es que muchos de ellos fueron preservardos el último fin de semana en el choque ante Atlético Tucumán. Quizás fue el triunfo ante el Decano el que convenció a Battaglia que este era un duelo para los hombres de mayor experiencia. Sea cual sea el motivo de su decisión, el entrenador de los pibes eligió no ponerlos en su primera final. Craso error: bien podría haber quedado eliminado de no ser porque Agustín Rossi tuvo otra gran noche -algo que ya es habitual- y atajó un penal en la definición. No tuvo peso ofensivo a pesar de haber malogrado algunas oportunidades, estuvo impreciso en el manejo de la pelota, pero, por sobre todo, le faltó el ímpetu que mostró en las seis fechas pasadas del torneo, ante un rival al que ya había derrotado.

El Xeneize está en semifinales y, ya sin Racing -eliminado ante Godoy Cruz-, tiene un camino abierto para levantar el título y clasificarse a la Libertadores 2022: se le vendrá el ganador de San Telmo y Argentinos y en la final hasta podría enfrentar a algún club del ascenso (Tigre o Temperley, dependiendo de cómo salgan los cruces). También podría tocarle Talleres, el líder, hasta ahora, del campeonato. Pero rivales al margen, el técnico deberá convencerse, primero, de quiénes son sus titulares: si los pibes que levantaron el equipo o los que quedaron marginados tras la salida de Russo.