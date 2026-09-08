El París Saint-Germain logró una cifra histórica en la carrera por el Balón de Oro, tras superar su propio registro del año pasado.

La revista francesa "France Football", en colaboración con la Unión Europea de Fútbol Asociación "UEFA", anunció este martes por la noche la lista completa de nominados a ganar el Balón de Oro de 2026, que se otorga al mejor jugador del mundo.

Consulta la lista completa de nominados

La lista de los 30 jugadores nominados al galardón incluyó a 10 futbolistas de un mismo club, el París Saint-Germain, en un hecho sin precedentes que refuerza las opciones del equipo.

Los nominados al premio por parte del PSG son: Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Vitinha, además de Ferran Torres, quien pasó toda la temporada pasada con la camiseta del Barcelona antes de incorporarse al conjunto francés este verano.

Este dominio llega tras la conquista por parte del PSG del título de la Liga de Campeones de Europa la temporada pasada, por segunda vez consecutiva.

Además, el equipo parisino se coronó campeón de la Supercopa de Europa, así como de la Liga francesa.

La cadena Squawka, especializada en estadísticas, señaló que el PSG se convirtió en el primer club de la historia en tener a 10 jugadores nominados al Balón de Oro en un mismo año.

El PSG superó el registro anterior, que también estaba a su nombre, cuando fueron nominados 9 jugadores el año pasado, teniendo en cuenta que Dembélé acabó llevándose el premio.

El nombre del ganador del galardón se anunciará en una gran gala el próximo 26 de octubre en la capital inglesa, Londres.

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