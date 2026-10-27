Todavía sobre el césped se produjeron fuertes enfrentamientos entre jugadores de ambos equipos. La situación se agravó primero entre Kerem Aktürkoglu, del Fenerbahçe, y Roland Sallai, exjugador de la Bundesliga que milita en el Galatasaray, que se enzarzaron en un forcejeo.

Poco después también se enfrentaron el capitán del Galatasaray, Abdülkerim Bardakci, y su rival Archie Brown. El defensa del Fenerbahçe tiró al turco al suelo y el personal de seguridad tuvo que intervenir para calmar la situación. Cada vez más personas se sumaron a la pelea multitudinaria y solo con dificultad se logró separar a los dos bandos.

Mientras que Aktürkoglu y Sallai se libraron con una tarjeta amarilla por sus acciones, el árbitro Atilla Karaoglan fue más severo con Bardakci y Brown: les mostró la roja después del pitido final.

«Su capitán tiró del pelo a Matteo Guendouzi. Lo vi y lo defendí. También arañaron», explicó después Brown a los periodistas presentes en los pasillos del estadio para justificar su arrebato. Allí mismo les mostró una herida causada por un arañazo.

El capitán del Galatasaray, Bardakci, sostuvo, por su parte, que la agresión había partido de Brown y que él solo se había defendido. «Si ven el vídeo, verán quién atacó primero».

¿Cómo terminó el partido entre el Galatasaray y el Fenerbahçe?

Antes de esos incidentes, el derbi de Estambul había transcurrido en gran medida de forma pacífica durante los 90 minutos, salvo por un pequeño conato de pelea tras apenas 12 segundos. El árbitro Karaoglan mostró «solo» nueve tarjetas amarillas a jugadores de ambos equipos, incluidas las amonestaciones posteriores al partido.

En lo deportivo, el Galatasaray salió mejor parado. Tras un doblete del delantero estrella Victor Osimhen en la primera parte (minutos 29 y 44), el Fenerbahçe solo pudo recortar distancias con una chilena de Irfan Kahveci (62). Ni la exestrella del Bayern Leroy Sane ni Ilkay Gündogan estuvieron en el once inicial, aunque el atacante al menos entró en el minuto 80.