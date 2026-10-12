Bastidores apasionantes: las cámaras de la estrella del Barcelona desvelan el secreto de una banda criminal

Las cámaras de seguridad de la vivienda de Joan García, portero del Barcelona, desempeñaron un papel clave para que los Mossos d'Esquadra pudieran detener a tres integrantes de un grupo criminal en Barcelona.

Esta banda —formada por dos hombres de 58 y 42 años (actualmente en prisión) y una mujer de 46 años (puesta en libertad)— tenía como objetivo viviendas de alto valor. Se encontraban bajo custodia desde el 1 de octubre, tras su detención en la zona de Gavà.



Según la información obtenida por el portal "ElCaso.com", y publicada por el diario catalán "Sport", los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) determinaron que los sospechosos elegían casas de personas a las que conocían, convencidos de que allí podrían encontrar objetos de gran valor económico. Antes de ejecutar los asaltos, vigilaban las propiedades y controlaban los movimientos de los residentes, desplazándose en coches de alquiler.

Durante la pasada Supercopa de España, unos ladrones asaltaron la vivienda de Joan García en la zona de Castelldefels. La casa del portero fue robada el 10 de enero, coincidiendo con la celebración del torneo en Arabia Saudí. Pocos días antes, concretamente el 30 de diciembre, la vivienda de Pau Cubarsí también había sido asaltada mientras él se encontraba en el entrenamiento con el equipo catalán.



De la casa de García se robaron joyas, mientras que de la de Cubarsí se sustrajo un reloj. La alarma de la vivienda de Joan se activó a las ocho de la tarde (hora española) después de que dos personas vestidas de negro entraran en la propiedad, y al lugar llegaron rápidamente una patrulla de la Policía Local, una unidad de los Mossos (la policía catalana) y dos vigilantes de seguridad de la empresa contratada por el Barcelona para proteger a sus jugadores.



En el caso de Pau Cubarsí, el robo se produjo en el segundo día de entrenamientos del Barcelona tras las vacaciones de Navidad. El jugador —natural de Estanyol y que vive con su hermana— estaba comiendo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con sus compañeros de equipo. El asalto se produjo en torno a las dos y media de la tarde, en un momento en el que la casa estaba vacía.

Meses después, el diario "El Caso" informó de que el sistema de videovigilancia de Joan García fue clave para relacionar el robo con el grupo criminal y con ocho asaltos posteriores, que acabaron con la detención de los tres individuos el 1 de octubre en Gavà.

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La División de Investigación Criminal ha vinculado al grupo con ocho robos en viviendas: dos en Castelldefels y el resto en El Papiol, Sant Vicenç de Montalt, Cubelles, Peralada, Sant Pere de Ribes y L'Argelaguer.

Los agentes analizaron las declaraciones de los testigos, las imágenes de las cámaras de seguridad y otras pruebas que relacionaban a los sospechosos con los lugares investigados.

Según las investigaciones, los detenidos tenían funciones concretas: uno de ellos se encargaba de localizar las viviendas y de participar directamente en los robos, mientras que los otros prestaban ayuda en los aspectos logísticos, el transporte y el suministro de los recursos necesarios, como el alquiler de los vehículos.



