Bas Nijhuis considera que Jorthy Mokio debería haber recibido una tarjeta roja por la falta sobre Noé Lebreton durante el Ajax-NEC, según afirmó el árbitro en la barra de Vandaag Inside.

Con el Ajax por delante 1-0, Mokio derribó a Lebreton en su propia área. En ese momento, el jugador del NEC podía marcar a puerta vacía.

«Aquí llega el balón y lo sujetan. Después puede rematar. Entonces hay que preguntarse: ¿puede rematar a puerta sin oposición en ese momento?», comienza Nijhuis.

«Puede rematar sin oposición, así que es tarjeta roja», concluye el árbitro de Twente. Tjaronn Chery convirtió el penalti y fijó el resultado final en 1-1.

Nijhuis sí está de acuerdo con la tarjeta amarilla a Abdellah Ouazane por su acción sobre Bryan Linssen. «Pone el pie sobre el suyo, con los tacos hacia abajo. La amarilla es la decisión correcta».

Nijhuis también tiene una opinión clara sobre las dos tarjetas amarillas a Ryan Gravenberch contra el Manchester City (0-3). «La primera, sí, se puede mostrar. Pone el pie sobre el de Eliott Anderson».

«Pero la segunda no es nada. No es una acción temeraria ni corta un ataque prometedor. Apenas lo toca. No es una segunda amarilla», afirma Nijhuis.