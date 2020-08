Bartomeu y la broma asesina

El presidente anuncia elecciones en el mismo período que estaban previstas, es decir, no dice nada y el despropósito sigue adelante.

OPINIÓN

Josep Maria Bartomeu no dimite . El presidente dice que convoca elecciones pero lo hace cuando marcan los estatutos para un dirigente que agota su mandato. Es decir, que se tratará de unos comicios ordinarios y que, por lo tanto, opta por atornillarse en la poltrona porque se siente con fuerzas como para continuar a pesar de las numerosas renuncias en la junta que arrastra, de que su director deportivo no da soluciones y de que el mismísimo Leo Messi ha amenazado con irse ante la falta de cambios .

Son cambios que no se producirán porque Bartomeu pretende tirar adelante simplemente anunciando lo que ya sabía todo el mundo, que las elecciones serán cuando toca y que Quique Setién ha sido despedido, algo que incomprensiblemente cacareaban desde instantes antes del comunicado de marras los pregoneros de la corte azulgrana. Es la última broma de un presidente con un pálido sentido del humor y al que la inactividad con la que creía haber esquivado anteriores incendios ya no le vale .

No tras un 2 a 8 precedido por cuatro goles en París, tres en Turín, tres en y cuatro en . Sus propias decisiones desacreditan al presidente para arreglar su propio desaguisado . Cada paso que ha dado desde el adiós de Neymar no ha hecho más que empeorar la situación y por mucho que apele al sentido de la responsabilidad, sus últimas decisiones bien podrían incluso tener cierta gracia si no amenazaran con cargarse el legado y la grandeza de un club hoy convertido en el hazmerreír de Europa .