Bartomeu solo teme a Messi

El presidente rechaza dar explicaciones a los socios y, de nuevo, sólo se las da al rosarino y al vestuario, los únicos a los que realmente teme.

OPINIÓN

El presidente del , Josep Maria Bartomeu, hace años que no da la cara en público. A pesar de utilizar la palabra transparencia a menudo lo cierto es que no atiende a los medios de forma pública, esto es, con turno de preguntas abierto y no a través de una burda escenificación dándole turno a los dos periódicos amigos como suele cuando hay presentaciones de nuevos jugadores. Ya no da explicaciones cuando se cierran los ejercicios económicos y cruzar media palabra con él es una quimera, como si hubiera olvidado que dar explicaciones ante la prensa es como darlas ante el socio y aficionado. El periodista es, en el mejor de los casos, un vehículo entre los despachos y la calle.

Sucede que a Bartomeu hace años que el socio se la trae al pairo, una vez garantizado el mandato. Por lo menos en cuanto a la gestión el Barcelona ha dejado de ser un club deportivo -no digamos ya más que un club- para convertirse en una empresa al uso y la única opinión que le preocupa al presidente es la de Leo Messi, en calidad de alma mater del vestuario y del club y el único que puede amenazar seriamente su presidencia y la candidatura continuista que encabezará Emili Rousaud porque es el único que genera consenso entre una masa social dispuesta a perdonarlo todo menos perder al rosarino. Y por eso las explicaciones se las da sólo a él.

En otras palabras, si algo se pone de manifiesto en este nuevo estado de las cosas es que, el concepto socio, a pesar de que el Barcelona siga siendo jurídicamente un club deportivo, ha pasado a la historia para dar paso al cliente, un concepto más vinculado a la guerra mercadotécnica en la que se ha enfrascado el club desde hace años, la que exigen el fútbol moderno y los elevadísimos costes que supone mantener una plantilla, a su vez terriblemente diseñada pues es la más cara y la más corta de los grandes aspirantes a la , que debe luchar por todo.

Es evidente, pues, que a este Barcelona le importa poco Barcelona. Este Barcelona piensa hoy de forma global y su gente ya no es la que acude al estadio de forma incondicional. Esos clientes los tiene ya tan fidelizados el club que no los perderá pase lo que pase. Este Barcelona busca nuevos clientes en lugares lejanos donde compite con otras marcas como el , el Bayern, la o algunos de los clubes ingleses más poderosos y para eso necesita a Messi. Hoy los valores no son más que una característica más de la famosa marca Barça bajo la cual se toleran una serie de despropósitos que atentan contra la misma identidad de un club que se comporta como todos los demás pero es el único que presume de ser distinto.