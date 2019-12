Bartomeu, sobre Messi: “Jugará aquí hasta que se retire, es su compromiso”

El presidente del Barcelona habló también del futuro de Valverde y del próximo Clásico ante el Real Madrid.

En una entrevista en Catalunya Radio, Josep Maria Bartomeu tocó varios temas sobre la actualidad y el futuro del , aclarando, sobre todo, el particular caso de Lionel Messi: “Me gustaría firmarle algún contrato más. Tiene aún mucho recorrido y no tiene ningún problema en seguir en el Barça. No tengo ninguna duda de que jugará aquí hasta que se retire, es su compromiso. Dice que ya hablaremos cuando avancen las temporadas. Lo ha dicho él, acabará cuando él quiera. Por su calidad y por ser referencia, por todo lo que da. Ojalá pueda firmarle un nuevo contrato a Messi. Yo sí acabaré, pero a Leo le queda aún mucho. Tiene el derecho a decidir cuando quiera acabar. Este es su club, el de su vida”.

El mandamás de la institución catalana, por otra parte, se refirió también al futuro de Ernesto Valverde. “Tiene contrato hasta 2021, pero la próxima primavera está la opción de la cláusula de salida por ambas partes”, destacó el directivo. Y agregó: “La responsabilidad de llevar al Barça es enorme. Pocos exigen tanto como el Barça. No hay opción. O ganas todo o no eres bueno. Pero fuera de las cámaras es una persona entrañable, muy bromista, reímos mucho”.

¿Bartomeu está preocupado por el Clásico ante el ? El protagonista responde: “No estoy preocupado. Pienso que hacer un acto reivindicativo de forma pacífica y serena es compatible con un partido de fútbol. No veo ningún problema. El control del estadio, dentro del estadio, es del club. El socio es libre para exhibir lo que quiera. No hay restricciones. Sin insultar, puede mostrar cualquier simbolismo de manera cívica y pacífica. En ningún caso se debe de suspender. No hay ningún motivo. Los socios vendrán a animar y a reivindicar. Estamos en un momento excepcional de la historia de Cataluña. Todo es compatible”.

El presidente blaugrana, además, respondió ante la pregunta sobre quién manda en la institución: “Depende de qué decisiones. El poder está distribuido. La Junta decide y los ejecutivos, ejecutan. No es cierto que manden los jugadores. Opinan, escuchamos a todos, pero decide la Junta”.