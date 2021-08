Bartomeu reaparece criticando a Laporta

El expresidente del Barcelona le ha enviado una carta al actual máximo dirigente respondiendo a sus acusaciones.

Josep María Bartomeu ha reaparecido. El ex presidente del FC Barcelona ha roto su silencio tras muchos meses, y lo ha hecho para responder a las acusaciones que le han apuntado como el responsable de la mala situación económica de la entidad.

A través de una carta enviada al actual presidente de la entidad de la Ciudad Condal, Joan Laporta, el exdirigente ha querido defenderse de las acusaciones que, entre otros, ha hecho el ejecutivo que dirige en estos momentos el club.

La carta de Josep María Bartomeu

"Estimado Presidente,

Después de tus últimas declaraciones y las de algunos miembros de tu Junta Directiva, me veo en la obligación de dirigirme a ti con el fin de puntualizar determinadas manifestaciones, aclarar responsabilidades y reclamarte, como presidente, acciones inmediatas contra situaciones que están afectando gravemente, por equívocas y manipuladas, no sólo a la imagen del Club, sino también la de la Junta Directiva que tuve el honor de presidir durante casi siete años.

1) En primer lugar, recordarte que solicitaste a la Asamblea General de Socios Compromisarios, celebrada el pasado 20 de junio, la aprobación de las cuentas del ejercicio 2019-20 formuladas por nuestra directiva, bajo el argumento incuestionable que la liquidación reflejaba fielmente el estado económico, financiero y patrimonial del FC Barcelona a 30 de junio de 2020.

La aprobación mayoritaria del resultado de la auditoría 2019-20, valida también el resultado del mandato de julio 2010 a junio de 2020. Un mandato iniciado por la Junta Directiva del presidente Sandro Rosell, con el balance de un aumento patrimonial positivo de 193 millones, excluyendo las pérdidas provocadas por la pandemia del 14 marzo a 30 de junio de 2020, que, según el Real Decreto 1162/2020 del 22 de diciembre, no se considerarán resultados económicos negativos en los ejercicios afectados por la Covid-19 a efectos de cómputo del aval.

Sin restar estas pérdidas Covid de 97 millones, aunque suponen igualmente un incremento de 96 millones y un patrimonio neto por el club de 35 millones, teniendo en cuenta que iniciamos el mandato en julio de 2010, con un patrimonio negativo de -60 millones de euros.

Ahora se trata de una situación muy diferente de la que se dio en 2010 cuando las pérdidas de 80 millones (temporada 2009-10), dieron un resultado negativo del mandato (2003-2010) de 47,6 millones de euros. Estos resultados negativos suponían, entonces, una herencia nefasta que nos dejór vuestra Junta.

Por este motivo, en la aplicación de la normativa derivada de la Disposición Séptima Adicional de la Ley del Deporte de 1992, era preceptivo someter a la Asamblea de octubre del 2010 la votación para iniciar una acción legal de acción de responsabilidad objetiva por la reposición de las pérdidas, no por nuestra voluntad, como de manera interesada se estuvo explicando mal, si no por cumplir la ley.

2) En relación a las responsabilidades de mi Junta Directiva en el ejercicio económico 2020-21, como bien sabes, ante la sorprendente postura del Procicat de autorizar la convocatoria del voto de censura el domingo 1 de noviembre de 2020 en el Camp Nou, decidimos cesar en el cargo.

No queríamos poner en riesgo de salud, ni en la tesitura de infringir el confinamiento municipal, la restricción de movilidad y de reunión, ordenadas por el propio Gobierno de la Generalidad el jueves 29 de octubre, apenas tres días antes de la votación, a nuestros 110.000 socios y socias.

3) Como resultado de este cese de nuestra Junta -el 27 de octubre de 2020-, nos fue imposible continuar tomando decisiones encaminadas, sobre todo, a evitar el impacto de las enormes pérdidas previstas consecuencia de la reducción alarmante de ingresos provocada por la pandemia, que, hasta ahora, no han permitido reabrir el Camp Nou y, hasta hace pocas semanas, no han permitido reabrir el Museo, el Camp Nou Experience, la Megastore del Camp Nou y el resto de Barça Stores. Estamos hablando de la imposibilidad de hacer efectivo un 43% (Aproximadamente unos 375 millones de euros) de los ingresos de la temporada 2020-21.

Como es sabido, nuestra Junta Directiva había señalado el día 21 de marzo de 2021 como fecha electoral, en el plazo estatutario de final de mandato, lo que nos habría permitido, en este supuesto sí, afrontar y asumir la liquidación total de la temporada 2020-21 como era nuestro deseo, ejecutando las decisiones necesarias para evitar llegar a la situación financiera actual. Hubiéramos sido los únicos responsables del cierre y de sus consecuencias. Decisiones que la nueva Junta no ha tomado durante estos meses, dejando en evidencia su inacción.

4) A partir del 14 de marzo de 2020, fecha inicio del estado de alarma y cierre total del Club con la consecuente caída inesperada y repentina de los ingresos, como era nuestra obligación y con la máxima preocupación, desde el primer momento, nuestra Junta aplicó una reducción, a fondo perdido, del 12% de los salarios a todos los jugadores, técnicos y profesionales deportivos del Club con efecto en la temporada 2019-20, que sirvió para paliar, al menos, en una parte, la de la caída de ingresos.

A finales del verano de 2020, con la información adelantada por el Procicat, se acordó proponer a los mismos jugadores y técnicos una adecuación y un aplazamiento de los pagos de los salarios en función de la prevista vuelta gradual de público en el Camp Nou y del turismo en nuestra ciudad, estimación que se preveía a partir de febrero de 2021. Unas previsiones que no se cumplieron y que, según nuestro plan, en el caso de mantenerse las instalaciones cerradas hasta junio de 2021, sí había que aplicar una nueva reducción del salarios, en este caso del 20% (unos 90 millones), a efectos de la temporada 2020-21.

Nuestra Junta ya no estaba para asumir las correcciones necesarias y urgentes. Es una decisión que sólo podía tomar la nueva Junta Directiva entrante, después de las elecciones, pero no hubo ninguna acción por su parte.

5) Igualmente a partir de abril de 2020, iniciamos el proyecto Barça Corporate, consistente, por resumirlo, en la entrada de partners estratégicos hasta un 49% para la explotación conjunta de los cuatro activos comerciales no directamente vinculados a los ingresos de las competiciones deportivas:

- Barça Licensing y Merchandising (BLM): red de tiendas para la comercialización de la ropa y las licencias de productos.

- Barça Studios: el centro de innovación digital deportivo más relevante a nivel mundial, vía contenidos, big data y de producción audiovisual.

- Barça Innovation Hub: plataforma de impulso de investigación científica y tecnológica aplicada a el deporte y el conocimiento.

- Barça Academy: cerca de 50 centros de enseñanza en todo el mundo, del modelo formativo integral deportivo de fútbol y de valores.

Pudimos dejar acabado en manos de la Comisión Gestora el dossier confidencial y las negociaciones iniciadas con un total de cuatro sociedades interesadas: Blackstone, el consorcio -Investindustrial, Elysian y Fanatics-, Abry Partners y Artos. Me consta que la Comisión Gestora te traspasó las cartas de intenciones (LOI) a través de Goldman Sachs, pero no ha habido ninguna reacción de tu Junta al respecto.

En el caso de que tu directiva lo hubiera aprobado, habría supuesto una entrada de capital mínimo de 220 millones con el objetivo de reducir las pérdidas de ingresos por la Covid que, sin abonos, ticketing, museo, escuelas fútbol, tiendas, giras, etc...en toda la temporada 2020-21 podrían llegar a ser de unos 375 millones.

Si a estos 220 millones hubiéramos añadido la necesaria reducción de un 20% (90 millones) de los contratos de los jugadores, imprescindible a partir de marzo de 2021 cuando se confirmaron las expectativas más pesimistas, a estas alturas, el ratio de salarios marcado por la La Liga se cumpliría, posibilitando la inscripción de jugadores.

Y con el posible ingreso de 270 millones por el acuerdo de la Liga con CVC, hoy estaríamos hablando de un nivel de afectación por las pérdidas de ingresos por COVID'19 prácticamente nulo.

También dejamos sobre la mesa, sujeto lógicamente a la aprobación de los socios y socias, la entrada del FC Barcelona en el pull de clubes promotores de la Superliga que hubiera significado una entrada neta de 350 millones durante el mes de mayo de 2021. A la vez, significaba un crecimiento en el mercado del fútbol donde los clubes, como el nuestro, que no somos SAD, estamos perdiendo la batalla contra los Clubes-Estado o contra la potencia de la Premier League, con sus parámetros de explotación, insensibles a la copropiedad social de que los barcelonistas disfrutamos.

6) Queda claro, pues, que nuestra Junta Directiva, fue plenamente responsable de la planificación deportiva de la temporada 2020-21 (las plantillas se cerraron a principios de octubre), pero, en ningún caso, pudimos ejecutar los planes y las actuaciones económicas previstas. Como se ha demostrado, era absolutamente necesario tomar medidas ante el posible aumento del impacto de la pandemia en forma de caída excepcional de los ingresos y la inevitable reducción de la masa salarial, que hubiera podido aplicar tu Junta. en este sentido, y antes de nuestra dicha dimisión, iniciamos y constituir la mesa de negociación laboral para afrontar el terrible impacto que la Covid estaba teniendo en el Club.

Sorprende la falta de reacción y de actuación de su Junta Directiva para mejorar este balance de la temporada 2020-21, a pesar de ser perfectamente conocedores de la coyuntura económica y financiera de nuestro Club, mucho antes de ganar las elecciones, cuando la Comisión Gestora, en varias reuniones, se lo expuso a todos los candidatos.

También sorprende su decisión de perdonar 16,5 millones al ex jugador Neymar en el marco de un litigio donde las expectativas a favor del FC Barcelona eran bastante claras y el auditor no obligaba, en ningún caso, a aprovisionarse ninguna cantidad. ¿Por qué tomásteis esta decisión contraria a los intereses del Club?

7) No seré yo quien desmienta o no admita que la situación del FC Barcelona, debido a la pandemia era y es compleja y de una enorme dificultad, especialmente, derivada de una masa salarial, que llevamos a los límites permitidos por la Liga, para intentar prolongar y mantener desde hace 13 años el mejor equipo de fútbol de la historia y poder competir con los equipos de la Premier League y otros Clubes-Estados con recursos prácticamente inagotables.

Era necesario para igualar las ofertas cada vez más elevadas para nuestros jugadores franquicia. Este objetivo ha supuesto un esfuerzo colosal y continuado para aumentar los ingresos. un esfuerzo que, por otra parte, nos ha llevado a ser reconocidos por la prestigiosa revista económica Forbes como el Club más valioso del mundo en 2020 y por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) como el mejor equipo de la década 2011-2020, mérito atribuible a la totalidad de la gente que antes y después de nuestro paso por el FC Barcelona han trabajado y continuarán trabajando para mantener esta excelencia.

8) En el ámbito patrimonial y en el cumplimiento del mandato otorgado por los socios en referéndum (2014), también nos congratulamos de la excelente noticia que supone para el FC Barcelona, la desestimación de las pocas alegaciones planteadas contra el Espai Barça -aprobado por todos los grupos del Pleno del Ayuntamiento de Barcelona (excepto la CUP) - lo que supone la luz verde definitiva y sin mácula para la tramitación de las licencias de obras. También de la posible continuidad del plan de financiación con Goldman Sachs de un proyecto de Club absolutamente necesario y urgente que ya ha comenzado con la construcción del Johan Cruyff Stadium y la demolición del Miniestadi. En definitiva, la aprobación de la modificación del plan general metropolitano (MPGM) ha sido un trabajo de cinco años y una serie de acuerdos urbanos y vecinales, todos ellos validados por el Ayuntamiento de Barcelona.

9) En conclusión, sirva esta comunicación para dejar claro los siguientes puntos:

- La Asamblea General de Socios Compromisarios del pasado 20 de junio, con tu petición de voto favorable, aprobó las cuentas de la temporada 2019-20 con unos beneficios de nuestro mandato (2010-2020) de 96 millones (193 millones sin covid19) y un patrimonio neto positivo de 35 millones.

- Siempre trabajamos conscientes y cumpliendo el ratio salarial de la Liga y el límite del Fair Play financiero de la UEFA para poder seguir siendo competitivos frente de la Premier League y los Clubes-Estados, contra los que estamos claramente en desventaja.

- Como consecuencia directa de nuestro cese, provocado por la intransigencia del Procicat, no pudimos aplicar las medidas económicas y financieras (Barça Corporate, reducción masa salarial, posible bonus de la Superliga y / o bonus acuerdo La Liga-CVC) previstas contra los 375 millones de reducción de ingresos por el impacto de la Covid, medidas que hubiera tenido que aplicar tu nueva Junta.

- Nuestra Junta, que cesó en el cargo el 27 de octubre de 2020, estatutariamente no es, en ningún caso, responsable de la liquidación económica y financiera del ejercicio 2020-21.

- Sorprenden las pérdidas anunciadas de 487 millones frente a una reducción de ingresos de 375 millones. Se deberán explicar con detalle a todos los socios y socias. Espero que no sea como en 2003, cuando intentamos aprovisionar como pérdidas el valor contable de la amortización pendiente de ciertos jugadores. Recuerda que no fue una decisión admitida entonces por la Audiencia Provincial de Barcelona.

- Sí tenemos, en cambio, plena responsabilidad deportiva como resultado de la planificación de todas las secciones del FC Barcelona, con unos resultados deportivos bastante buenos, especialmente satisfechos de las aportaciones de la cantera.

- Dejamos aprobado y validado plenamente, por el Ayuntamiento de Barcelona, el Espai Barça.

10) Por último, te pido hagas público, y lo antes posible, los resultados detallados de la auditoría y / o due diligence y, si los hubiera, la información precisa, a todos los socios y socias de las irregularidades que, presuntamente, señalas, para evitar especulaciones y sospechas sobre actuaciones "presuntamente delictivas" y, también, para que se eviten filtraciones interesadas y sesgadas en los medios de comunicación.

En el supuesto de encontrar indicios de actuaciones irregulares que, desde luego no he ordenado ni conocido, me comprometo a ser el primero en adoptar las medidas legales pertinentes para aclararlas, y, si es necesario, castigar estos supuestos ilícitos".