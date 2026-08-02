Josep María Bartomeu, expresidente del Barcelona, elogió al egipcio Hamza Abdelkarim, delantero del conjunto catalán, y aseguró que el joven jugador representa uno de los elementos más destacados en los que confía el club de cara al futuro.

Hamza Abdelkarim había marcado dos goles en su debut con el Barcelona durante el amistoso ante el Birmingham City, disputado el pasado viernes, antes de que el equipo catalán cayera en la tanda de penaltis.

Bartomeu declaró, en unas manifestaciones a través del canal "On Sport Max": "Hamza Abdelkarim posee un gran talento, es un jugador importante para el club de cara al futuro, y además tiene una mentalidad especial que le ayuda a evolucionar y a dar lo mejor de sí mismo durante el próximo período".

Sobre la posibilidad de que el Barcelona hubiera fichado a Mohamed Salah durante su etapa al frente del club, Bartomeu explicó que la estrella egipcia figuraba en la lista de los mejores jugadores del mundo, pero señaló la dificultad de cerrar la operación ante la presencia del tridente ofensivo formado por Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez.

El expresidente del Barcelona afirmó: "Cuando era presidente del Barcelona, era imprescindible que el club buscara fichar a los mejores jugadores del mundo, y Mohamed Salah era un jugador legendario, ofreció grandes niveles con el Liverpool y logró numerosos récords".

Y añadió: "Mohamed Salah es un jugador diferente y de altísimo nivel, y consiguió crear una escuela propia dentro del Liverpool, pero era difícil ficharlo en aquel período debido a la presencia de Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez".

El elogio de Bartomeu hacia Hamza Abdelkarim llega en medio del llamativo inicio del jugador egipcio con el Barcelona, donde sigue teniendo su oportunidad para demostrar sus cualidades, entre las esperanzas de que se convierta en uno de los elementos fundamentales en el futuro del conjunto catalán.

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