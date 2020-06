Barrera: “En Pumas no tuvieron interés de hablar conmigo”

El atacante fue baja definitiva de Universidad Nacional y continuará su carrera con Atlético de San Luis.

Luego de confirmarse su llegada al Atlético de San Luis en calidad de refuerzo para el Apertura 2020, Pablo Barrera reveló que la directiva encabezada por Leopoldo Silva no se le acercó para negociar una renovación contractual.

El ‘Dinamita’ tenía intención de terminar su carrera con el club universitario, incluso estaba en disposición de bajar sus pretensiones económicas.

“Me hubiera gustado retirarme en Pumas, pero lamentablemente no se pudo. También porque más o menos hace un mes o mes y medio sabía que no iba a seguir en el club. En Pumas no hubo ese interés de hablar conmigo y casi todo lo hicieron una semana y media cuando se me acababa el contrato”, mencionó a ESPN.

Barrera únicamente esperaba que se extendiera su contrato, entendiendo la situación por la que atraviesa la situación luego de la pandemia de coronavirus.

“A todo eso hablé con el club y les dije que lo que quería eran años. Quiero dos años de contrato y un tercero nos lo jugamos a objetivos. Me bajé el sueldo al 50 por ciento. Les dije que por el tema económico no hay problema, yo me bajo el sueldo, entiendo la situación y quiero estar en Pumas, me quiero retirar aquí”, agregó.