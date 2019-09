Sergio Busquets: "De Jong debe adaptarse a un fútbol distinto al del Ajax"

El mediocentro del Barcelona compareció en la previa del partido de España contra Islas Feroe.

Sergio Busquets, mediocampista del , compareció este sábado en la previa del partido que enfrentará a contra Islas Feroe este domingo, en el Estadio El Molinón. En ese sentido, el jugador azulgrana abordó los distintos temas que hacen al compromiso internacional, pero también fue consultado por su club y por sus compañeros, como fue el caso de Frenkie De Jong. Según Busquets, el ex del debe todavía adaptarse a un fútbol diferente al que desempeñaba en el conjunto holandés.

Preguntado por el trabajo que está realizando De Jong en el Camp Nou, y considerando que el propio futbolista holandés reconoce que está por debajo de lo que puede ofrecer, Busquets contestó: "Debe adaptarse a un fútbol distinto al del Ajax. Pero lo hará de maravilla, tiene mucho presente y futuro para ser de los mejores".

Por otro lado, el jugador de 31 años se refirió a su futuro: " Tienes una edad y vas año a año. Depende de cómo me sienta y la confianza del entrenador. Tengo la mente puesta en esta temporada. Trabajar para ser mejor. Ahora llega la y es lo que me ocupa. A partir de ahí no sabría decirte".

🗣 @5sergiob: "No pude ver a Quini jugar, pero me han hablado muy bien como jugador. Como persona, coincidí con él y se veía que era alguien especial, entrañable. Él siempre tenía palabras para todos. Va a ser muy especial"#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/sgf8E71m46 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 7, 2019

En cuanto a Islas Feroe, rival de este domingo, señaló: "Como país solo fuimos al hotel y entrenar. Es un país muy pequeño, con poca población, mucha naturaleza... Del partido de mañana, no es ninguna broma. Nos lo tomamos muy en serio. Tienen todo nuestro respeto. Allí hicimos un buen partido en una superificie distinta. El equipo que salga hará lo máximo para hacer goles y ganar".

"Somos los primeros que queremos jugar bien. En la anterior etapa, el anterior bloque lo conseguimos, luego pasó lo que pasó en el Mundial y fue negativo a nivel de resultados. Estamos en el camino, debemos trabajar juntos, necesitamos un poco de tiempo para ser mejores", continuó Busquets.

Al barcelonista también le preguntaron por Sergio Ramos, que llegará a 167 partidos con España . "Es una brutalidad de partidos. Es de los mejores del mundo. Ha tenido la suerte de jugar mucho. De llegar lejos en muchas fases. Ganar 2 Eurocopas y Mundial. Es un orgullo tenerlo aquí como capitán", respondió.