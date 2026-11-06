El marroquí Abdessamad Ezzalzouli, estrella del Real Betis, ha dejado clara su postura sobre el club en el que desea jugar.

El diario Sport señaló que Ezzalzouli ha decidido cerrar la puerta a una posible salida durante el próximo mercado de fichajes invernal, pese al interés de varios clubes europeos en incorporarlo.

Ni el Paris Saint-Germain ni un posible regreso al Barcelona en el futuro entran en los planes del extremo marroquí en estos momentos.

Su prioridad es continuar su trayectoria con el conjunto andaluz, donde se siente importante y considera que tiene las condiciones ideales para seguir progresando.

Según lo publicado por el portal "Afrique Foot", citando fuentes cercanas al jugador, Ezzalzouli no contempla abandonar el Real Betis durante enero de 2027.

El futbolista se siente satisfecho con su situación deportiva y no desea interrumpir una etapa en la que ha encontrado la continuidad y la confianza que necesitaba.

Además, su compromiso sigue siendo total en una temporada importante en la que el Real Betis disputa la Liga de Campeones de Europa.

El Paris Saint-Germain apareció como uno de los posibles destinos del internacional marroquí. El club parisino estudia reforzar su línea ofensiva tras la lesión de Khvicha Kvaratskhelia, pero Ezzalzouli no tiene intención de abrir negociaciones para fichar por otro equipo a mitad de temporada.

El informe de Afrique Foot también abordó la posibilidad de que el jugador marroquí regrese al Barcelona en el futuro, dado que el club catalán conserva un 20% de sus derechos.

En este sentido, fuentes cercanas al jugador niegan de forma rotunda que exista contacto alguno con el club catalán para estudiar una posible operación en el futuro, así como tampoco hubo ninguna posibilidad de que eso ocurriera el pasado verano, pese a los rumores que circularon al respecto.

El Real Betis, por su parte, tampoco tiene intención alguna de facilitar la salida del jugador. Ezzalzouli está vinculado al club mediante un contrato hasta junio de 2029, que incluye una cláusula de rescisión valorada en unos 60 millones de euros, una cifra que refleja la importancia que ha adquirido el jugador dentro del proyecto deportivo del conjunto andaluz.

El extremo marroquí firma un buen inicio de temporada, tras haber marcado 4 goles y dado una asistencia en 11 partidos oficiales, en los que ha disputado un total de 874 minutos.

Este rendimiento confirma el progreso que logra el jugador, después de una temporada en la que marcó 10 goles y ofreció 8 asistencias en 29 partidos de la Liga española, según las cifras recogidas por el portal Afrique Foot.

A sus 24 años, Ezzalzouli considera que todavía tiene margen de progresión y no desea precipitarse hacia una nueva experiencia en otro lugar. Su objetivo inmediato es consolidarse como uno de los elementos ofensivos más destacados del Real Betis.

De momento, la decisión del jugador sigue siendo firme: continuar su trayectoria en el Real Betis, al menos hasta el final de la temporada.