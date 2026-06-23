Barcelona y Liverpool, favoritos... Un fichaje de peso pone al Real Madrid ante una difícil decisión

El Real Madrid lucha contra el reloj para fichar al defensa alemán Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, quien se lesionó en el segundo partido de Alemania en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil.

Según el diario español «AS», su contrato con el Dortmund incluye una cláusula de rescisión de 50 millones de euros válida solo hasta finales de julio, plazo que la lesión complica para su fichaje por el Bernabéu.

El central de 26 años forzó la inclusión de esta cláusula al renovar con el Dortmund hace meses, buscando una salida a los grandes de Europa, pero estableció un plazo muy ajustado que expira poco después del Mundial.

Además, solo es válida para clubes como Real Madrid, Barcelona y Liverpool.

Sin embargo, el central se lesionó los ligamentos del tobillo izquierdo con Alemania en el Mundial y estará de baja entre seis y ocho semanas, periodo que podría alargarse.

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Según AS, la lesión le plantea al Madrid un dilema: activar la cláusula antes de que venza o renunciar al fichaje.

La petición de José Mourinho de fichar otro central para acompañar a Ibrahima Konaté se produce cuando el equipo tiene bajas: Éder Militão no volverá hasta noviembre y el técnico no ve a Raúl Asensio en su proyecto.

Además, el Manchester City no deja salir a Rubén Díaz y el Inter pide al menos 70 millones por Bastoni.

Schlötterbeck sigue siendo la opción más económica, pero su lesión ha complicado su futuro, por lo que el Real Madrid debe decidir en las próximas semanas; de lo contrario, la operación se cerrará.

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