Barcelona vs. Osasuna en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de La Liga 2022-2023

El capitán del Barça sale en la segunda parte y marca el único gol ante un Osasuna con 10; el título, a un paso.

Jordi Alba acerca el alirón (1-0). El capitán del FC Barcelona sale en la segunda parte y marca el único gol del encuentro ante un Osasuna con 10 (expulsado Herrando sobre el '26 de la primera). El título para los catalanes está ahora a un paso. Tras el pinchazo del Madrid en Anoeta, los culés ganarán LaLiga en Cornellá en la próxima jornada si vencen al Espanyol.

Victoria muy trabajada del Barcelona ante Osasuna por 1-0 en el Camp Nou. Victoria del equipo de Xavi Hernández que sabe a campeonato liguero, y que acerca a los blaugranas muchísimo a su objetivo. La segunda parte sobre el terreno de juego tuvo una gran disputa de uno y otro lado. El equipo de Arrasate se agarró al empate ante un Barcelona que con los cambios mejoró. Dembélé y Jordi Alba dieron amplitud al equipo por las bandas y a partir de ahí se generaron muchas más ocasiones de peligro sobre la portería de Aitor Fernández.Un Aitor Fernández que fue héroe de su equipo y realizó un partido sensacional en el Camp Nou. Con un Barcelona volcado, en los minutos finales una llegada de Jordi Alba puso el primer y único gol del partido. El lateral izquierdo redondea una temporada en la que su papel como suplente ha tenido importancia en más de una ocasión. El equipo catalán pudo marcar más goles, pero la resistencia rojilla fue increíble y teniendo en cuenta que estaban con un futbolista menos hicieron todo lo posible para evitar la victoria local.El Barcelona suma tres puntos más y acaricia un nuevo título liguero ante un Osasuna combativo que se prepara para la final de Copa del Rey.

Juega al GOAL Challenge del juego de Fantasy Kickbase y gana premios espectaculares: te puedes registrar aquí

Reacciones y curiosidades del Barcelona vs. Osasuna de la Liga 2022-2023

Cuando acaba el partido, las declaraciones de los protagonistas...

Bombazo: Alemany deja el Barça el 30 de junio

Xavi: "No nos sentimos campeones todavía"

La palabra de Koundé

La palabra de Jordi Alba

Minuto a minuto

90' + 3' ¡Perdona Ansu Fati! Conducción del atacante, que se plantó ante la portería rival pero en el momento de la definición no pudo precisar del todo su golpeo con la derecha. Y se acaba el partido.



90' + 2' Lucha Osasuna en estos minutos finales. El equipo de Arrasate está tratando de sorprender a un Barcelona que acaricia la victoria.



90' ¡Tres minutos de añadido!



90' ¡Casi marca el segundo Pedri! Llegó en carrera el centrocampista, y en la frontal del área le pegó con toda la intención con el interior para marcar pero mandó la pelota muy cerca de la portería.



88' Le ha costado mucho al equipo de Xavi Hernández, pero los cambios habían dirigido completamente a los blaugranas hacia la portería rival. Osasuna hizo un gran esfuerzo, pero el Camp Nou celebra por lo que pueden acercarse al título.



85' ¡¡GOOOOOOLLLLL DE JORDI ALBA!! Rompió el lateral izquierdo con la resistencia de Osasuna, que tras un centro pudo disparar con la pierna izquierda y hacer imposible la estirada de Aitor Fernández.





85' No está habiendo opciones ofensivas para Osasuna. Pese a que tanto Barja como Kike García intentan correr hacia delante, sus intentos por atacar son en inferioridad numérica.



84' No lo está pudiendo intentar de más formas el equipo de Xavi Hernández. Las entradas de Dembélé y Jordi Alba han dado frescura a las bandas, y además están ofreciendo mucha amplitud.



82' ¡Bloca Aitor Fernández! Sigue buscando el Barcelona el primer gol, y se siguen topando con el portero rojillo. En esta ocasión, centro de De Jong que se fue cerrando y pudo sorprender.



81' ¡Fuera Dembélé! Doble recorte del francés, que finalizó con un punterazo con su pierna derecha pero el golpeo lo cruzó de más.



80' En el centro de Jordi Alba que inicia la jugada, Ferran Torres interviene en el primer palo y está un poco adelantado respecto a la línea defensiva.



79' ¡Gol anulado al Barcelona! Marcó Lewandowski después de una jugada extraña dentro del área de Osasuna, pero el árbitro finalmente pitó fuera de juego.



78' Remate alto de Kike García que se marcha feura. Antes Pablo Ibáñez realizó también una volea que blocó Araujo sin pestañear en ningún momento. El disparo era muy peligroso.



77' ¡Jugada rocambolesca en el Camp Nou! Pelota al espacio para Lewandowski, salió con rapidez Aitor Fernández, su despeje va hacia Ferran Torres y este intenta acomodar para dirigir la pelota a la portería. No fue gol de milagro.



76' Cambio en el Barcelona. Entra al campo Jordi Alba y se marcha Balde.



76' Cambio en el Barcelona. Entra al campo Ferran Torres y se marcha Busquets.



75' ¡Blcoa bien Ter Stegen! Falta lejana por parte del conjunto rojillo. Pudo rematar de cabeza Kike García pero el cabezazo fue manso, no generóp problemas.



74' ¡Fuera el remate de Ansu Fati! Disparó con pierna derecha el atacante del Barcelona pero su golpeo se marchó muy desviado de la portería rival.



72' Está consiguiendo Aitor Fernández que su noche en el Camp Nou sea sensacional. Todavía queda mucho partido pero las intervenciones del portero de Osasuna están siendo providenciales.



70' Cambio en Osasuna. Entra al campo Aridane y se marcha Iker Benito.



69' Embotellando el Barcelona al equipo de Arrasate. El conjunto blaugrana haciendo mejores envíos, más precisos, y consiguiendo abrir más espacios en la defensa de Osasuna.



68' ¡Paradón de Aitor Fernández! Finalización de Lewandowski dentro del área, que con un juego de pies pudo disparar con la derecha pero una vez más apareció el portero de Osasuna.



66' ¡Gran intervención de Ter Stegen! Disparo de Iker Muñoz desde lejos que tuvo que rechazar el portero alemán. Osasuna amenazó y tuvo una segunda ocasión que acabó con un disparo alto de Kike García.



65' Se está notando el cansancio en Osasuna pese a los cambios. La carga de partidos es importante, y el Barcelona está consiguiendo volcar el juego hacia la portería rival. Han metido más ritmo los de Xavi Hernández.



63' Con la entrada de Juan Cruz, Pablo Ibáñez ha pasado al centro del campo de nuevo. Hay que recordar que estaba jugando de central por la expulsión de Herrando.



62' ¡Lo que ha fallado Dembélé! Tuvo todo a favor el francés para marcar después de un centro buenísimo de Ansu Fati. Llegaba solo el francés, pero su disparo con la izquierda se marcha fuera.



61' ¡Gran parada de nuevo de Aitor Fernández! Disparo de Ansu Fati en esta ocasión, en la frontal del área. Pero el golpeo raso estuvo bien blocado por el portero español.



59' Cambio en Osasuna. Entra al campo Kike García y se marcha Chimy Ávila.



59' Cambio en Osasuna. Entra al campo Juan Cruz y se marcha Torró.



58' Intensifica el Barcelona sus ataques, que está oliendo sangre y ve que peude adelantarse en el marcador. De momento, Osasuna está achicando agua.



56' ¡Increíble parada de Aitor Fernández! Tiró de reflejos el portero de Osasuna, que tras un pase espectacular de Pedri, De Jong finalizó la jugada delante suya pero desvió el esférico.



56' Sigue el conjunto blaugrana optando en los envíos laterales. Es el gran argumento del equipo, y en esta segunda parte aunque está muy bien defendido, Lewandowski ya ha podido pelear alguna situación así.



54' Disparo lejano de Araujo que tocó en un rival y se marchó fuera por línea de fondo. Xavi no ha tardado en hacer cambios para hacer que su eqipo cambie.



53' Cambio en el Barcelona. Entra al campo Dembélé y se marcha Raphinha.



53' Cambio en el Barcelona. Entra al campo Eric García y se marcha Christensen.



51' Sigue faltando en el Barcelona algo de ritmo con la pelota. No parece estar cómodo el equipo de Xavi Hernández, que está siendo previsible en el momento de encarar los ataques.



49' ¡Gran intervención de Aitor Fernández! Metió la mano el portero de Osasuna después de que Ansu Fati, encarando una jugada ofensiva de su equipo, buscara un pase al área.



47' Ya tenemos cambios en ambos equipos. Si Ansu Fati entró en el primer tiempo, es ahora Arrasate el entrenador que ha dado entrada a otros futbolistas tras el descanso. Seguramente de cara al esfuerzo que tienen que hacer sus jugadores con un futbolista menos, y por la final de Copa.



46' Cambio en Osasuna. Entra al campo Barja y se marcha Rubén García.



46' ¡Comienza la segunda parte entre Barcelona y Osasuna!



Los de Arrasate se quedaron con un futbolista menos después de quue Herrando fuera expulsado en su debut en LaLiga. A partir de ahí, los esfuerzos rojillos estuvieron guiados a no dejar que el Barcelona encontrara espacios y se acomodara cerca de la portería de Aitor Fernández. Raphinha mandó una falta cerca del travesaño, pero a través de las llegadas de Balde a línea de fondo los de Xavi Hernández encontraron sus mejores opciones. Sobre todo con una ocasión en la que Pedri tuvo una finalización frente a la portería tras un centro lateral pero mandó el esférico fuera al contactar mal con él.



Empate al descanso entre Barcelona y Osasuna en el Camp Nou. Partido sin goles hasta el momento en esta jornada 33 de LaLiga, que ha visto un partido en el que no hubo un gran ritmo pero si hubo alguna que otra situación de peligro para amenazar ambas porterías. Aunque la tónica del enfrentamiento no fue de generar muchas cosas, el Barcelona llevó la voz cantante y con sus centros laterales amenazó el área rival. Un área que también estuvo bien defendida por Osasuna.



45' + 1' ¡Final de la primera parte!



45' ¡Un minuto de añadido!



44' ¡Fuera Torró! Amenazó Osasuna después de un muy buen contragolpe. Llegada del centrocampista, que hizo un disparo raso que se marchó fuera por poco.



42' ¡Arriba Araujo! Saque de esquina que remata el uruguayo de cabeza. No era nada fácil generar peligro, y el central casi sorprende. La pelota se marchó por encima de la portería.



42' ¡Espectacular intervención de Moreno! Centro de Raphinha al segundo palo, y cuando Ansu Fati se relamía con el remate de cabeza el lateral puso el pie para desviar el esférico.



40' Todo esfuerzo de Osasuna se está repartiendo en el momento de defender. El equipo de Arrasate va a tener una tarea complicada en el día de hoy, aunque de momento no sufre con los centros laterales.



38' Está buscando el equipo de Xavi Hernández muchos envíos laterales. Sobre todo a través de su banda izquierda, donde buscan envíos que se vayan cerrando para complicar las cosas a la defensa rival.



36' Cambio en el Barcelona. Entra al campo Ansu Fati y se marcha Gavi.





35' Está preparando el primer cambio el Barcelona. Ansu Fati va a saltar al terreno de juego. Posiblemente por Gavi, y para dar un mayor protagonismo a la banda izquierda, que más allá de Balde no está teniendo otra alternativa.



33' Nueva jugada muy peligrosa del Barcelona. Pelota a la espalda de la defensa hacia Raphinha, que se topó con una salida de Aitor Fernández y no pudo controlar la pelota. El portero rojillo se pasó de largo.



32' Se ha colocado Pabo Ibáñez al lado de Unai García en el centro de la defensa de Osasuna. El centrocampista será de momento el reemplazo en ese sector.



30' Se lanza en plancha Koundé tras un buen centro de De Jong. De nuevo el francés sorprendiendo al segundo palo, y el defensa que se queda muy cerca del remate de cabeza.



29' Se vive ahora un partido completamente nuevo en el Camp Nou. Osasuna tendrá que convivir con la inferioridad numérica durante muchos minutos.



28' ¡Por muy poco Raphinha! Falta teledirigida del brasileño, que le pegó con la zurda en dirección hacia la escuadra y se marchó por encima del larguero por muy poco.





28' ¡Herrando ve la tarjeta roja! Se queda con un futbolista menos Osasuna, que en un pase al espacio hacia Pedri el central rojillo como último hombre agarra y hace falta. Era el último hombre de su equipo. Recordemos que debutaba hoy en LaLiga.





26' Responde ahora Pablo Ibáñez con una volea que se marcha muy alejada de la portería de Ter Stegen. Derechazo en el que no contactó bien con el esférico.



26' ¡Increíble lo que falló Pedri! Jugada individual sensacional de Balde, que se marchó hacia línea de fondo y mandó un caramelo a su compañero, que con todo a favor para el 1-0 mandó la pelota fuera.



24' Con paciencia el Barcelona, que mueve de un lado a otro aunque finalmente está haciendo centros para tratar de encontrar algún rematador que cargue en los balones aéreos.



22' Despeja Manu Sánchez tras un buen centro de De Jong. El holandés vio cómo Koundé iba al segundo palo para rematar de cabeza y fue providencial la intervención del jugador de Osasuna.



20' Iker Benito se está convirtiendo en la opción recurrente para Osasuna en el momento de correr hacia delante. No obstante los intentos rojillos son muy lejos del campo rival.



18' Le está costando al partido entrar en ritmo. El Barcelona trata de tomarse con calma las cosas cuando tiene la posesión, y aunque los de Xavi dominan, les está costando encontrar espacios más allá de las bandas.



16' Se ha dolido Gavi de la zona de la ingle después de una disputa. El jugador del Barcelona parece que hace un mal gesto pero tras unos instantes tendido en el terreno de juego sigue jugando.



15' ¡Bien blocado Aitor Fernández! Balde destapándose como una de las mejores opciones del Barcelona cuando ataca. El lateral izquierdo se tiró un autopase pero en su centro lateral estuvo bien el portero de Osasuna.



13' Juega en largo Osasuna, que de momento es la vía por la que piensan los de Arrasate que pueden generar más problemas. No obstante se están topando con un muro como Araujo.



11' Consiguió desplegarse Osasuna por banda izquierda a través de Iker Benito. El extremo encaró a Koundé y puso un centro que fue demasiado alto y fuerte.



9' Jugada ensayada en saque de esquina del Barcelona. De Jong puso un centro al área tras saque en corto, pero la pelota fue bien despejada por la defensa de Osasuna.



7' Primera situación de mucho peligro que acaba en fuera de juego. Balón al espacio hacia Koundé, que hizo un pase atrás que remató Pedri pero la pelota acabó golpeando en el pecho de Diego Moreno. La jugada acabó invalidada.



6' Está siendo valiente Osasuna sin pelota, aunque el Barcelona ha realizado varios envíos al área que podrían haber causado problemas. No obstante está faltando precisión en los de Xavi Hernández.



4' Primeros minutos de tanteo sobre el campo. El Barcelona que tiene más la posesión a la espera de observar bien la disposición de Osasuna. Los de Arrasate de momento defienden muy juntos pero hacia arriba.



2' hoy debuta un nuevo jugador en Osasuna, y se tendrá que enfrentar ante uno de los delanteros más temidos de LaLiga. Herrando será uno de los centrales que intente frenar a Lewandowski en cada ataque blaugrana.

1' ¡Rueda la pelota en el Camp Nou!

19:11 | Cuándo y en qué jornada y partido podría el Barça proclamarse campeón

Con la distancia de puntos que mantienen ahora mismo Barcelona y Real Madrid, el alirón del FC Barcelona podría llegar, si ambos van sumando los mismos puntos, en el Camp Nou el 21 de mayo contra la Real Sociedad. Los azulgrana han dejado escapar, tras perder contra el Rayo Vallecano, la posibilidad de cantar el alirón en el Nou Camp contra el RCD Espanyol en el caso que la distancia entre ambos equipos no varíe. El Barça lo tiene muy a su favor. Pueden permitirse dos derrotas y un empate en lo que queda de liga para seguir por delante del cuadro merengue, mientras que estos sólo pueden pensar en ganar todos los partidos. Los culés tienen por delante en el calendario los siguientes equipos: Osasuna, Espanyol, Real Sociedad, Valladolid, Mallorca y Celta. Por su parte, los rivales del Real Madrid son los siguientes: Real Sociedad, Getafe, Valencia, Rayo Vallecano, Sevilla y Athletic.

19:02 | ¿Qué es la 'cláusula del miedo' y por qué Ez Abde no juega hoy?

Abde, que pertenece al FC Barcelona y que juega cedido en Osasuna, no disputa el partido de la Jornada 32 porque el club de Pamplona ha decidido no abonar contraprestación económica alguna para que el delantero pueda estar presente. ¿Por qué no puede? Por la famosa 'cláusula del miedo'. ¿Por qué no pagan? Porque Osasuna juega la final de Copa del Rey el próximo sábado y Jagoba Arrasate, tal y como hizo con la mayoría de sus titulares, no lo hubiera alineado en el Camp Nou. Cabe recordar que Abde no está sancionado, pues cumplió ante la Real Sociedad el único partido que le dieron de castigo por su expulsión ante el Cádiz, en la Jornada 31.

18:41 | El calentamiento en el Camp Nou

18:15 | Once confirmado del Barcelona

18:10 | Once confirmado de Osasuna

La previa de GOAL del Barcelona vs. Osasuna de La Liga 2022-2023

El Barcelona solo ha perdido uno de sus últimos 13 enfrentamientos con Osasuna en LaLiga (9V 3E), 1-2 en julio de 2020, marcando en cada uno de los últimos 10 encuentros ligueros (34 goles en total, una media de 3,4 por choque).

Osasuna ha perdido en ocho de sus nueve visitas al Camp Nou en LaLiga, ganando durante esta racha tan solo en julio de 2020 (1-2) con su actual técnico, Jagoba Arrasate. Solo Pedro Mari Zabalza en 1988 (0-1) y 1989 (1-2) ha ganado dos encuentros fuera de casa con el conjunto rojillo ante el Barcelona en la competición.

En septiembre de 2011 con José Luis Mendilibar como entrenador, Osasuna sufrió en el Camp Nou la peor derrota de toda su historia en LaLiga (8-0), junto con la encajada ante el Real Madrid en octubre de 1958 (8-0).

El Barcelona ha marcado más goles ante Osasuna que cualquier otro rival en toda la historia de LaLiga,tanto a nivel global (178) como jugando como local (120).

El Barcelona no ha perdido ninguno de sus 34 partidos en martes en LaLiga (24V 10E), récord deimbatibilidad de cualquier equipo en un mismo día de la semana en toda la historia de la competición.

El Barcelona ha mantenido su portería a cero en 24 de sus 32 partidos en LaLiga esta temporada, igualando así su mejor registro de porterías a cero en una sola temporada al completo en la historia de la competición (24 en 44 partidos en la campaña 1986/87).

Osasuna ha sufrido cuatro derrotas en sus últimos ocho partidos en LaLiga (3V 1E), tantas como en sus anteriores 15 encuentros ligueros (5V 6E 4D).

Ante Osasuna en el Camp Nou en marzo de 2022, el jugador del FC Barcelona, Ferran Torres, anotó su primer y único doblete en los 117 partidos que ha disputado en LaLiga.

El central de Osasuna, David García, ha marcado en dos de sus últimos tres enfrentamientos con el Barcelona en LaLiga, ambos goles de cabeza. Desde la temporada 03/04, solo Sergio Ramos (cuatro) y Walter Pandiani (tres) han anotado más tantos de cabeza al conjunto azulgrana en la competición.

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros ante el Barcelona en LaLiga (1E), tras haber sufrido tan solo una derrota en sus primeros cuatro partidos ligueros (2V 1E).

PARTIDO Barcelona vs. Osasuna FECHA Martes, 02 de mayo de 2023 ESTADIO Camp Nou HORARIO 19:30

¿Dónde ver en directo el Barcelona vs. Osasuna?

ZONA CANAL HORARIO España DAZN LaLiga DAZN LaLiga TV BAR 19:30 Sudamérica Star+ ESPN ARG: 14:30

CHI: 14:30

COL: 12:30 México SKY Sports 11:30

Alineaciones del Barcelona vs. Osasuna

Barcelona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Busquets, Pedri, De Jong; Raphinha, Gavi y Lewandowski.

Osasuna (4-3-3): Aitor Fernández; Diego Moreno, Unai García, Herrando, Manu Sánchez; Lucas Torró, Ibáñez, Aimar Oroz; Benito, Rubén García y Chimy Ávila.