Barcelona vs Deportivo Alavés: Datos del partido

Primera División - Jornada 11 31 oct 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

El orgullo liguero, en juego: un Barcelona herido pone a prueba la resistencia del Alavés

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El Barcelona recibe al Deportivo Alavés en el Spotify Camp Nou en un partido de La Liga en el que buscará reaccionar de inmediato tras su primera derrota liguera de la temporada.

El equipo de Hansi Flick había ganado nueve partidos consecutivos de La Liga antes de que dos goles de Kylian Mbappe en los últimos minutos dieran al Real Madrid la victoria por 2-1 en ese mismo estadio el pasado fin de semana. La derrota redujo a tres puntos la ventaja del Barcelona al frente de la clasificación, mientras que el Atlético de Madrid también presiona desde la segunda posición.

Flick fue sincero tras la derrota en el Clásico y señaló la falta de frescura como la principal razón por la que su equipo no estuvo a la altura. El técnico alemán también destacó las lesiones como su mayor preocupación de cara a este encuentro, con las opciones defensivas de la plantilla mermadas.

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El Alavés llega al Camp Nou en la séptima posición de La Liga y ha tenido dificultades para encontrar regularidad en las últimas semanas. El equipo de Quique Sanchez Flores solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos ligueros y tendrá que estar bien organizado para sacar algo positivo de este encuentro.

Para el Barcelona, la prioridad está clara: volver a ganar ante su afición y mantener el liderato de La Liga.

Duelo clave: Lamine Yamal contra Youssef Enríquez Lekhedim

Talento explosivo en la banda: Lamine Yamal sigue siendo el principal creador de juego ofensivo del Barcelona, capaz de desarmar defensas replegadas con pases atrás precisos y regates en el uno contra uno desde la banda derecha.

El encargado de frenarle por la banda: El lateral izquierdo Youssef Enríquez Lekhedim, que tuvo un papel clave al salir desde el banquillo para cambiar la dinámica del partido contra el Málaga, afronta la tarea defensiva más exigente de la liga. Su sentido de la posición y su precisión al entrar al balón serán fundamentales para impedir que Yamal deje aislada a la pareja de centrales.

Noticias de los equipos y plantillas

El Barcelona afronta este encuentro sin Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo ni Xavi Espart por lesión. Xavi Espart se lesionó durante la derrota en el Clásico del pasado fin de semana, lo que aumenta la presión sobre una defensa ya mermada. Flick confirmó que Frenkie de Jong ha vuelto a entrenarse y está disponible, una buena noticia para el centro del campo. Habrá más novedades sobre el equipo a medida que se acerque el inicio del partido.

El Alavés viaja a Barcelona sin Facundo Garces ni Mikel Rodriguez por lesión. Sanchez Flores tendrá que gestionar con cuidado su plantilla y se esperan más novedades sobre la disponibilidad de sus jugadores antes del partido.

Estado de forma

El Barcelona llega a este encuentro con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su compromiso más reciente fue la derrota por 2-1 ante el Real Madrid en La Liga, que puso fin a una racha de nueve triunfos consecutivos en el campeonato. Antes había perdido 4-2 contra el Paris Saint-Germain en la Champions League, aunque previamente había vencido al Real Betis por 5-2 y al Galatasaray por 4-1. En esos cinco partidos, el Barcelona marcó 14 goles y encajó 10.

El Alavés ha empatado uno, ganado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de La Liga. Su encuentro más reciente terminó 1-1 en casa ante el Málaga, y en el anterior perdió 2-1 contra el Celta de Vigo. Solo ha marcado dos goles en sus últimos tres partidos, reflejo de su irregularidad ofensiva.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en mayo de 2026, cuando el Alavés ganó 1-0 en casa en La Liga. Antes, el Barcelona había vencido 3-1 como local en noviembre de 2025. En los últimos cinco duelos directos, el Barcelona ha ganado tres y el Alavés dos, con un total de 10 goles a favor y tres en contra para el Barcelona.