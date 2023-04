Barcelona vs. Betis en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de La Liga 2022-2023

Sigue en directo todos los detalles del partido que se disputa en el Camp Nou

El Fútbol Club Barcelona intentará este sábado acercarse un poco más al título de Liga. El equipo azulgrana perdió el miércoles ante el Rayo Vallecano y se dejó tres puntos que obligarán a retrasar un poco más el alirón.

El cuadro de Xavi recupera por primera vez en tres meses a Ousmane Dembélé. El francés vuelve a la convocatoria y habrá que ver si tiene minutos, como pasó con Pedri una semana atrás ante el Atlético de Madrid.

Por su parte, el Real Betis Balompié necesita los tres puntos para tratar de situarse en la quinta plaza y seguir optando a un puesto de Champions. La victoria de la Real Sociedad ha hecho que los verdiblancos afronten este partido a 9 puntos de la cuarta plaza. Una derrota les dejará con muy pocas opciones de cumplir ese sueño la próxima temporada.

Reacciones y curiosidades del Barcelona vs. Betis de la Liga 2022-2023

Minuto a minuto

45' + 5' ¡¡¡¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE EN EL CAMP NOU!!!!!



45' + 4' Ni Sergio Canales ni William Carvalho abarcan el campo suficiente para contener cada construcción de los culés. Entre Pedri, Busquets y Frenkie de Jong están suministrando constantemente balones a los espacios.



45' + 3' ¡¡SE LE QUEDA ATRÁS EL BALÓN A RAPHINHA!!! ¡¡HA TENIDO EL CUARTO DE LA NOCHE!! Otra internada del brasileño entre el central y el lateral para adentrarse en el área y quedarse sin opción de disparo tras un mal control. El Real Betis hace aguas.



45' + 2' Los cambios de orientación del Barça, abriendo a banda, están generando muchísimos problemas al conjunto visitante, muy desajustado en defensa.



45' + 1' Las escasas ayudas de Ayoze Pérez en fase defensiva generan una autopista para Jules Koundé. Los movimientos hacia dentro de Raphinha arrastran a Juan Miranda, liberando la zona para que el francés entre en carrera.





43' Germán Pezzella acaba jugada con un disparo lejano que sale desviado. El Real Betis está en la lona.



42' En la noche que Ousmane Dembélé regresa a la convocatoria tras recuperarse de su lesión, Raphinha se erige en protagonista con un gol y una asistencia. El nivel del brasileño en el año 2023 es sobresaliente.



41' El tanto de Raphinha, con suspense. Del Cerro Grande ha necesitado algo más de dos minutos para dilucidar si la posición del brasileño era correcta. Germán Pezzella rompe el fuera de juego, subiendo el tercero al marcador.

40' ¡¡¡RECTA FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN EL DISTRITO DE LES CORTS!!!! Restan cinco minutos para tomar el camino hacia los vestuarios. El Barça se muestra intratable contra un Real Betis en horas bajas (3-0).



39' ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RAPHINHA!!!!! BARCELONA 3-0 Real Betis. ¡¡La noche de Raphinha!!! El brasileño rompe al espacio, cogiendo la espalda de Guido Rodríguez, para hacer bueno un pase profundo de Sergio Busquets, batiendo a Rui Silva en la salida.





38' Pellegrini detiene la hemorragia colocando una línea de cinco hombres atrás, situando a Martín Montoya como un tercer central y retrasando la posición de Luiz Henrique para ejercer de lateral.





37' Momento crítico para el equipo de las trece barras, que en cuestión de minutos se queda con un jugador menos y encaja el segundo tanto. Se le está haciendo larga la temporada al Real Betis, comprometiendo su plaza en Europa.





36' ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ROBERT LEWANDOWSKI!!!! BARCELONA 2-0 Real Betis. ¡¡Lewandowski aumenta las diferencias!! Juan Miranda no cierra bien y regala un hueco que aprovecha Jules Koundé al abrirse a banda, sirviendo un centro raso que Lewandowski emboca a gol con un remate de primeras.





35' La expulsión de Edgar González provoca que Guido Rodríguez pase al eje de la defensa con Germán Pezzella, retrasando la posición de Sergio Canales al doble pivote con William Carvalho. Pellegrini planta dos líneas de cuatro de las que solo se descuelga Willian José.



34' Y también hay cartulina amarilla para Manuel Pellegrini por protestar desde su zona técnica. Con una hora de juego por delante, el Real Betis competirá en inferioridad numérica con desventaja en el marcador. Se le complica el panorama al cuadro sevillano.



33' ¡¡¡DEL CERRO GRANDE EXPULSA A EDGAR GONZÁLEZ!!!! El colegiado muestra la segunda cartulina amarilla al defensor bético por un pisotón sobre Pedri.



31' Christensen, contundente también en área propia. El danés no concede espacio a Luiz Henrique para hacer bueno un pase filtrado por Ayoze Pérez.



30' Media hora de partido en la Ciudad Condal. El Real Betis no reacciona al gol de Andreas Christensen. El Barça controla el encuentro (1-0).



29' La asfixiante presión de Raphinha y de Ronald Araújo sobre Ayoze Pérez está cerca de surtir efecto. El canario se enroca en su intento por mantener la pelota en control y se va quedando sin vías de pase hasta el punto de regalar una situación que no termina de aprovechar el extremo brasileño.



28' ¡¡Otro intento de Raphinha!! Busca sorprender con un disparo lejano que no coge la suficiente rosca.



27' Fina capa de agua la que cae en estos instantes sobre el Camp Nou. La lluvia hace acto de presencia.



26' ¡¡¡RAPHINHAAAAAAAAAAA!!! El libre directo del brasileño desde una posición lejana lo bloca Rui Silva.





24' Del Cerro Grande muestra la cartulina amarilla a Edgar González por zancadillear en carrera a Raphinha.



23' El equipo de las trece barras está creciendo en buena medida a lo que está logrando aportar Juan Miranda en fase ofensiva, subiendo la banda para cargar el área. El lateral está cuajando muy buenas actuaciones en las últimas jornadas, afianzándose en un puesto que tenía por dueño a Alex Moreno.



22' ¡¡Luiz Henriqueeeeeeee!! ¡¡Primera ocasión de peligro para el Real Betis!! Juan Miranda se proyecta en ataque, sirviendo un nuevo balón al área para el defectuoso remate del brasileño. Se marcha fuera.

21' ¡¡No llega Sergio Canales por centímetros!! Juan Miranda pone el centro al primer palo para la entrada del cántabro desde atrás. Embolsa el cuero Ter Stegen.



19' La función de Willian José pretende estirar al conjunto verdiblanco, jugando de espaldas y descargando para que Luiz Henrique o Ayoze Pérez puedan atacar el espacio. Está muy sólido defensivamente el equipo local.



18' Los béticos intentan tomar el pulso al encuentro tratando de tener la pelota en posesión, ganando sensaciones y buscando descolocar a su rival.



17' Ha fijado Pellegrini la marca de William Carvalho sobre Pedri, buscando anularle del juego y que no pueda recibir con ventaja.16'En su primer y único disparo, los culés encuentran el fondo de las mallas de Rui Silva. Ejercicio de efectividad superlativo.15'Primer cuarto de hora en el Camp Nou. El Barça toma ventaja gracias a la diana de Andreas Christensen. El Real Betis, muy tímido en este inicio. 14' ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ANDREAS CHRISTENSEN!!!!! BARCELONA 1-0 Real Betis. ¡¡Christensen regresa con gol!! Pedri madura una jugada hasta que abre a la derecha, desde donde Raphinha levanta la mirada y encuentra con un muy buen centro el testarazo del defensor danés en el punto de penalti. No reacciona Rui Silva para evitarlo.

13' Lejos de la zona de remate, Robert Lewandowski está logrando tener influencia en el desarrollo de juego, participando de espaldas y sirviendo de apoyo para dar continuidad.

12' No puede continuar Luiz Felipe en el terreno de juego. Pellegrini hace uso de la primera ventana de sustituciones. Entra Edgar González.

10' ¡¡Despeje de Germán Pezzella!! Lewandowski recibe en la frontal del área y manda al espacio a Raphinha, cuyo servicio al punto de penalti para Pedri lo intercepta el defensor argentino.

9' La escasa presión que ejerce el conjunto heliopolitano permite que los blaugranas tengan continuidad en el juego, sin comprometer el balón (90% de acierto en el pase).

8' Alejandro Balde está aportando muchísima verticalidad en este inicio, subiendo y bajando la banda sin esfuerzo alguno. El canterano facilita los cambios de orientación del equipo.

7' Frenkie de Jong gana la carrera al espacio a Luiz Henrique, evitando que alcance una pelota en profundidad servida por Martín Montoya.

6' El porcentaje de posesión del Barça en este inicio ronda el 70%. Monólogo del equipo local.

4' Los culés arrancando teniendo la pelota, obligando al Real Betis a replegar e instalarse en campo propio. Mueve con velocidad pero sin profundidad.

3' No hay sorpresas en el sistema utilizado por Manuel Pellegrini, que esta noche contempla a William Carvalho en la sala de mandos junto a Guido Rodríguez. Ese doble pivote provoca que Sergio Canales pueda aparecer unos metros por delante, conectando con Willian José.

2' Xavi Hernández dispone en fase ofensiva de una línea defensiva de tres centrales, cerrándose Jules Koundé y permitiendo que Alejandro Balde se proyecte, teniendo por delante una medular en la que Gavi se va moviendo atacando los espacios. Raphinha aparece en banda derecha mientras que Lewandowski es la referencia. 1' ¡¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL CAMP NOU!!!! ¡¡Willian José pone a rodar la pelota en el distrito de Les Corts!!

¡Ya tenemos a los dos equipos sobre el césped! ¡Esto está a punto de arrancar! ¿Os lo vais a perder?





El colegiado Carlos del Cerro Grande, perteneciente al Comité de Árbitros de la Comunidad de Madrid, será el encargado de impartir justicia. El complutense acumula más de 230 partidos en la élite del fútbol español desde su debut en la temporada 2011/12. Estará asistido en el VAR por Santiago Jaime Latre (Comité de Árbitros de Aragón).

El equipo de las trece barras solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros en LaLiga (1E 3D). Ese triunfo se produjo frente al Espanyol el pasado 15 de abril, tras haber ganado cuatro de sus anteriores seis en la competición (2E).

Bajo la condición de local, el cuadro dirigido por Xavi Hernández es uno de los tres equipos que no ha sufrido ninguna derrota esta temporada en las cinco grandes ligas junto a Union Berlin y Bayern Munich (12V 3E). El último visitante que ganó en LaLiga fue el Villarreal, en mayo de 2022.

La derrota en Vallecas contra el Rayo Vallecano en la última jornada liguera (2-1) pone en alerta a los blaugranas, que no enlazan dos pinchazos en el campeonato doméstico desde octubre de 2021.

El conjunto azulgrana ha pinchado en dos de las últimas cuatro visitas de los heliopolitanos al Camp Nou en LaLiga (2V) tras no haber perdido ninguno de sus anteriores 16 en casa ante los verdiblancos en la competición (14V 2E).

Los culés tienen cogida la medida recientemente al cuadro bético, ganando siete de sus últimos ocho enfrentamientos ligueros. Su única derrota en esta racha se produjo en la última ocasión que el Real Betis visitió el Camp Nou, perdiendo por la mínima en diciembre de 2021.

¡¡¡¡WILLIAN JOSÉ LIDERA EL ATAQUE VERDIBLANCO!!!! Manuel Pellegrini sorprende prescindiendo de Borja Iglesias y alineando al hispanobrasileño en la punta de lanza. El técnico chileno vuelve a contar con Martín Montoya en el lateral derecho, sentando a Aitor Ruibal, y apuesta por Luiz Henrique de inicio.

¡¡¡¡XAVI HERNÁNDEZ RECUPERA A ANDREAS CHRISTENSEN!!!!! El técnico blaugrana vuelve a contar con el defensa danés, recuperado de su lesión y entrando en el lugar de Marcos Alonso. Al once inicial regresa Sergio Busquets tras cumplir partido de sanción, en una línea de cuatro hombres en el centro del campo en el que Gavi hará las funciones por la banda izquierda. Ousmane Dembélé espera su oportunidad en el banquillo.

Por su parte, Manuel Pellegrini comenzará con los siguientes once jugadores (4-2-3-1): Rui Silva - Martín Montoya, Luiz Felipe, Germán Pezzella, Juan Miranda - Guido Rodríguez, William Carvalho - Luiz Henrique, Sergio Canales, Ayoze Pérez - Willian José.

¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Xavi Hernández pone en liza la siguiente alineación (4-3-3): Marc-André ter Stegen - Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri - Raphinha, Robert Lewandowski y Gavi.

Y es que el equipo de las treces barras atraviesa una difícil situación tanto en juego como en resultados, sin ser sólido en el Benito Villamarín ni competitivo bajo la condición de visitante. Solo ha ganado en uno de las últimas cinco jornadas y enlaza tres salidas sin ganar (1E 2D).

¡¡Muy buenas noches a todos!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Betis Balompié, correspondiente a la trigésima segunda jornada de LaLiga 2022/23. ¡Comenzamos con la previa del encuentro (21:00h)!

Estos son los once del partido del Camp Nou:

La previa de GOAL del Barcelona vs. Betis de La Liga 2022-2023

El Barcelona ha ganado siete de sus últimos ocho partidos ante el Real Betis en LaLiga (1D) aunque su única derrota en esta racha fue en su último encuentro como local ante los verdiblancos en la competición (0-1 en diciembre de 2021.

El Barcelona ha perdido dos de sus últimos cuatro partidos como local en LaLiga ante el Real Betis (2V), tras no haber perdido ninguno de sus anteriores 16 en casa ante los verdiblancos en la competición (14V 2E).

El Barcelona viene de perder su último encuentro en LaLiga, 2-1 ante el Rayo Vallecano, y no pierde dos seguidos desde octubre de 2021, - en casa, es uno de los tres equipos que no ha sufrido ninguna derrota esta temporada en las cinco grandes ligas junto a Union Berlin y Bayern Munich (12V 3E).

El Real Betis solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros en LaLiga (1E 3D), 3-1 ante el Espanyol el pasado 15 de abril, tras haber ganado cuatro de sus anteriores seis en la competición (2E).

El Barcelona ha recibido el 64% de sus goles en la primera mitad en LaLiga esta temporada (7/11), el mayor porcentaje de la competición (Villarreal – 62%, 20/32).

Tras perder ante el Real Betis por 0-1 en diciembre de 2021, el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, puede perder más de un partido ante un mismo rival en LaLiga por segunda vez tras hacerlo ante el Rayo Vallecano.

El Real Betis se ha quedado sin marcar en tres de sus últimos cinco partidos en LaLiga (1V 1E 3D), tras haber anotado en nueve de sus anteriores 11 encuentros ligueros (6V 2E 3D).

Con sus 18 goles, Robert Lewandowski ha igualado a David Villa como segundo máximo goleador en su primera temporada con el Barcelona en LaLiga en el siglo XXI, solo por detrás de Samuel Eto’o (24 goles en la temporada 2004/2005).

El jugador del Real Betis, Juanmi, ha marcado en tres de sus últimas cuatro visitas al Barcelona en LaLiga (tres goles en total), incluida una con su actual club, el tanto de la victoria verdiblanca en el Spotify Camp Nou en diciembre de 2021.

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha perdido 12 de sus últimos 13 partidos ante el Barcelona en LaLiga (1V), tras haber perdido solo cuatro de sus anteriores 10 ante los azulgranas en la máxima categoría (4V 2E).

PARTIDO Barcelona vs. Betis FECHA Sábado, 29 de abril de 2023 ESTADIO Camp Nou HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Barcelona vs. Betis?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga Movistar LaLiga UHD Movistar LaLiga 2 LaLiga TV BAR 21:00 Sudamérica Star+ ESPN ARG: 16:00

CHI: 16:00

COL: 14:00 México SKY Sports 13:00

Alineaciones del Barcelona vs. Betis

Barcelona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Busquets, Pedri, De Jong; Raphinha, Gavi y Lewandowski.

Betis (4-3-3): Rui Silva; Montoya, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Guido, Carvalho, Canales, Luiz Enrique, Ayoze y William José.