Noticias del equipo

El Barcelona afronta el partido con una lista de bajas considerable. Roony Bardghji, Xavi Espart, Rodri, Jules Koundé, Dani Olmo, Pau Cubarsí y Frenkie de Jong están todos descartados por lesión. El once probable de Flick contaría con Joan García bajo palos, una línea defensiva formada por Andreas Christensen, Gerard Martín, João Cancelo y Alejandro Balde, con Fermín López y Pedri en el centro del campo, y Anthony Gordon, Lamine Yamal, Marc Bernal y Raphinha en ataque.

El Villarreal llega al Spotify Camp Nou con las bajas de Ilias Akhomach, Juan Foyth y Alassane Diatta. Íñigo Pérez alinearía un once con Peter Gulacsi en portería, una defensa de cuatro con Mourino, Renato Veiga, Logan Costa y Carlos Romero, y un mediocampo y ataque formado por Moleiro, Macía, Buchanan, Pape Gueye, Oluwaseyi y Mikautadze.

Previa del partido

Primera División - Jornada 13 22 nov 2026 - 08:00 Spotify Camp Nou

El Barcelona recibe al Villarreal en el Spotify Camp Nou en un duelo de la Primera División que llega en un momento decisivo de la temporada para ambos equipos.

El conjunto azulgrana lidera la tabla con 33 puntos, tres por encima del Real Madrid, y llega al partido con tres victorias consecutivas en liga tras superar al Atlético de Madrid en su última salida. Sin embargo, el equipo de Flick arrastra una lista de bajas considerable que pone a prueba la profundidad de su plantilla.

Las ausencias son numerosas en el Camp Nou. Rodri, Jules Koundé, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Frenkie de Jong, Roony Bardghji y Xavi Espart están fuera, lo que obliga al técnico alemán a gestionar sus recursos con cuidado en esta recta final del año.

El Villarreal, OCTAVO en la clasificación, llega con una dinámica mixta. El Submarino Amarillo ganó con claridad al Getafe en su último partido liguero, aunque en Europa encajó una severa derrota ante el Paris Saint-Germain. Iñigo Pérez también tiene sus propios problemas físicos, con Ilias Akhomach, Juan Foyth y Alassane Diatta en el apartado de bajas.

El historial reciente entre ambos equipos es equilibrado y siempre ha deparado goles. El Barça ganó con autoridad el último enfrentamiento en casa, pero el Villarreal ha demostrado en más de una ocasión que sabe hacer daño en el Camp Nou.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Estado de forma

El Barcelona presenta un registro de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo de Flick suma 14 goles a favor y ocho en contra en ese tramo, con la victoria más reciente conseguida ante el Atlético de Madrid por 2-1 fuera de casa. Destaca también el contundente 6-1 al Alavés, aunque las derrotas ante el Real Madrid (2-1) y el Paris Saint-Germain (4-2) evidencian cierta fragilidad ante los grandes equipos.

El Villarreal acumula dos victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con nueve goles marcados y ocho encajados. La victoria más reciente llegó ante el Getafe (2-0), pero la goleada sufrida ante el PSG (6-0) en Champions fue el resultado más negativo del período. El equipo amarillo también sumó un triunfo en Copa del Rey ante el CD Manacor (0-5) como nota positiva.

Historial de enfrentamientos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 28 de febrero de 2026 en el Camp Nou, con un victoria del Barcelona por 4-1 en Primera División. En los últimos cinco enfrentamientos, los catalanes acumula tres victorias por dos del Villarreal, con un total de 26 goles marcados entre ambos equipos, lo que refleja el carácter abierto y goleador que suele caracterizar este duelo.

La clasificación

En la clasificación de LaLiga, el Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Villarreal se sitúa en el octavo puesto.