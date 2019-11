Barcelona tasó a Arturo Vidal en 40 millones de euros

En Italia aseguran que el conjunto catalán le habría puesto precio al chileno ante el interés del Inter de Milán.

El supuesto interés del Inter de Milán por Arturo Vidal sumó un nuevo capítulo esta jornada. Hace unos días Tuttosport aseguró que el mediocampista es prioridad para reforzar el plantel de Antonio Conte pese a que el chileno manifestó su deseo de permanecer en el hasta el final de la presente campaña.

Y este lunes, el medio Calciomercato fue más allá y afirmó que el conjunto catalán habría decidido tasar al formado en con una millonaria valoración: 40 millones de euros. Esto, con el objetivo de venderlo antes que finalice su contrato en 2021.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

De todas formas, fiel al portal, la operación se complicaría debido a la edad del ex Bayern Munich (32 años) y el interés de los lombardos por privilegiar una cesión, lo que no está en los planes del equipo de Ernesto Valverde. Cabe recordar, eso sí, que el director deportivo del club, Giuseppe Marrota, aseguró hace unos días que el futbolista no es prioridad. "Con un chileno es suficiente" , sostuvo en diálogo con SkySports.

El artículo sigue a continuación

Sebastian Rudy reveló su gran admiración por Arturo Vidal: "Siempre voy a querer jugar junto a él"

Mientras que el vicepresidente del club 'nerazzurro', Javier Zanetti, indicó: “Es un tremendo jugador y también tiene una gran experiencia. Su personalidad es grande para cualquier equipo que lo tenga. La verdad que ahora no nos encontramos pensando en el mercado, sino en que el equipo mejore partido a partido. Después de eso vamos a ver si hay la posibilidad de traer a un jugador importante”, cerró.

Vale resaltar que el oriundo de San Joaquín, que alterna entre la suplencia y la titularidad, no sumó minutos en la victoria 4-1 de los culés sobre el de Vigo, pero sí estuvo presente en el duelo de mitad de semana entre los azulgranas y Slavia Praga, por la , el que terminó en un empate sin goles.