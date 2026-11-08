El Barcelona recibió un golpe tempranero en su esperado duelo ante el Atlético de Madrid, después de que los locales lograran sacudir las redes y abrir el marcador en el estadio Metropolitano, en el marco de la jornada 12 de LaLiga, en un inicio emocionante que encendió el ambiente del encuentro.

El gol llegó a través de Giuliano Simeone, quien aprovechó un preciso pase de su compatriota argentino Julián Álvarez, para traducir el fuerte arranque del Atlético de Madrid en una ventaja tempranera.

La jugada comenzó con un centro raso que envió Álvarez al interior del área, antes de que Giuliano Simeone irrumpiera desde atrás a gran velocidad y mandara el balón con éxito a las mallas, en medio de la alegría de la afición del Atlético de Madrid, que celebró la ventaja de su equipo.

Tras el gol, el diario español "As" puso el foco en los llamativos números de Julián Álvarez ante el Barcelona, señalando que el conjunto catalán representa el rival favorito del delantero argentino.

El diario indicó: "Julián Álvarez ha participado en siete goles ante el Barcelona en 10 partidos en todas las competiciones con la camiseta del Atlético de Madrid, tras marcar cuatro goles y ofrecer tres asistencias, siendo el mayor número de contribuciones goleadoras suyas ante cualquier otro rival".

La red de estadísticas Opta reveló la lista de los equipos ante los que Julián Álvarez más ha participado en la anotación de goles con la camiseta del Atlético de Madrid en todas las competiciones, encabezando el Barcelona la lista con 7 contribuciones goleadoras, con un balance de 4 goles y 3 asistencias.

El Tottenham y el Real Madrid ocuparon el segundo puesto con 5 contribuciones cada uno; Álvarez marcó 3 goles y dio dos asistencias ante el equipo inglés, mientras que anotó 4 goles y ofreció una asistencia ante el conjunto blanco.

La lista también incluyó al Valladolid, el Real Betis y el Rayo Vallecano, con 4 contribuciones goleadoras ante cada equipo; marcó 3 goles y dio una asistencia ante el Valladolid, anotó dos goles y ofreció dos asistencias ante el Real Betis, mientras que marcó 4 goles en la portería del Rayo Vallecano.