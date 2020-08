Barcelona: El Sevilla prácticamente descarta el fichaje de Ivan Rakitic

El club andaluz ve la operación económicamente inviable la operación. Solo llegará con carta de libertad

El regreso soñado de Ivan Rakitic al parece prácticamente imposible. Así lo ha confirmado el director deportivo del club andaluz, que asegura que la llegada del jugador del es muy complicada.

"Iván es un jugador que, por lo que declara, le gustaría volver al Sevilla hoy, mañana o dentro de dos años. ¿Que a mi personalmente me gustaría que regresase? No escondo que es mi amigo, pero a día de hoy lo veo muy difícil por no decir imposible. Cosas más difíciles se han visto en el fútbol, pero a corto plazo no lo veo. Es tan complicado económicamente, que no lo veo. ¿Que esto se sigue alimentando? Hay que dar noticias. Nosotros siempre llevamos nuestra planificación en secreto", dijo al Diario de Sevilla.

Los rumores sobre la salida del croata han estado creciendo en los últimos meses y se llegó incluso a hablar de una oferta formal de 10 millones de euros, si bien ambas partes negaron el acuerdo. El Sevilla solo contaría con la llegada de Rakitic si el futbolista llega con la carta de libertad o se paga una compensación simbólica al Barça. El club hispalense podría compensar así la ficha del futbolista, que se la reduciría con un contrato más largo, ya que en el club blaugrana solo le queda un año.