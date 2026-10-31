El Barcelona se mantiene firme en su apuesta por Fermín López, y se niega a abrir la puerta a cualquier negociación sobre su salida, pese al interés del Manchester United en ficharlo durante el próximo mercado invernal y a su posible disposición a presentar una oferta cuantiosa para cerrar la operación.

El periodista italiano Matteo Moretto reveló ayer viernes, a través de la emisora «Radio Marca», el gran interés del Manchester United en fichar a Fermín López y a Pablo Barrios, aclarando que el club inglés busca un centrocampista con las características que poseen las dos estrellas del Barcelona y del Atlético de Madrid, y que ya se ha interesado por la situación de ambos jugadores.

Según el diario español «Sport», el Manchester United no ha iniciado ninguna negociación oficial, y hasta ahora todo se ha limitado a preguntar por la situación de ambos.

El diario señaló que la respuesta del Barcelona respecto a Fermín López fue tajante, ya que el jugador es considerado uno de los pilares fundamentales del proyecto del entrenador Hansi Flick, y además renovó su contrato a comienzos de este año hasta 2031.

Fermín se siente muy feliz en el estadio Spotify Camp Nou, en el club que considera el club de su vida, y por su parte no piensa en vivir una nueva experiencia lejos del Barcelona. Las posturas de la dirección del club y del jugador formado en la academia de La Masia coinciden, y no existe ninguna posibilidad de que esta situación cambie en el futuro cercano.

Puerta cerrada

El valor de mercado del jugador andaluz asciende a 110 millones de euros, según el portal especializado «Transfermarkt». Ha participado en todos los partidos de la temporada salvo en uno, y ha logrado marcar 5 goles y dar 4 asistencias.

Fermín goza de una gran importancia para el cuerpo técnico y la dirección deportiva del Barcelona, y la fuerte competencia entre él y Dani Olmo por el puesto de enganche representa un gran beneficio para el conjunto catalán.

Ninguna oferta, por elevado que sea su valor económico, llevará a Deco a abrir la puerta a entablar negociaciones sobre la salida del jugador.

El mercado de fichajes registra movimientos continuos por parte de los clubes que buscan reforzar sus filas, ya que siguen explorando las opciones disponibles para potenciar sus plantillas, especialmente el Manchester United, que continúa en declive y que hasta ahora no encuentra la manera de corregir su rumbo deportivo.