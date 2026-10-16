En un verano en el que el Barcelona demostró su capacidad para combinar la excelencia deportiva con el éxito económico, los frutos del trabajo de Deco y Hansi Flick comenzaron a verse con claridad, después de que el club lograra reforzar la profundidad de su plantilla y elevar el valor de mercado de sus fichajes en más de 116 millones de euros, en un momento en el que grandes clubes sufrieron pérdidas cuantiosas, encabezados por el Manchester United y el Al Hilal saudí.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Barcelona se benefició de su regreso a la regla del fair play financiero 1:1, lo que le permitió fichar jugadores con normalidad y posibilitó que la dirección deportiva, encabezada por Deco, construyera una plantilla equilibrada con al menos dos alternativas en cada posición, con niveles similares y en ocasiones incluso superiores.

Esa profundidad se reflejó en el rendimiento del equipo, ya que el Barcelona mantuvo su identidad y su estilo al margen de los nombres presentes en el campo, hasta sumar diez victorias en sus diez primeros partidos oficiales, con un promedio goleador de 4,3 goles por encuentro y un disparo cada cuatro minutos.

Las ganancias no se limitaron a los resultados dentro del campo, sino que se extendieron al valor de mercado de los jugadores. Según un estudio del observatorio de fútbol "CIES", el Barcelona logró un incremento superior a los 116 millones de euros en el valor de sus fichajes durante los últimos cinco años, excluyendo del cálculo a los jugadores locales.

Si el estudio hubiese incluido a los jugadores locales, el club catalán sería candidato a ascender en la clasificación, liderada por el Eintracht Frankfurt con un aumento de 527 millones de euros, seguido del Real Madrid con ganancias que alcanzaron los 526 millones de euros.

Las ganancias del Real Madrid se vieron impulsadas por el alza del valor de mercado de varias de sus estrellas, ya que sus plusvalías reales fueron de 27 millones de euros, frente a 499 millones de euros de ganancias virtuales. Kylian Mbappé, que llegó gratis y cuyo valor de mercado superó los 160 millones de euros, y Arda Güler, cuyo valor pasó de 30 a 125 millones de euros, constituyeron una parte importante de ese incremento.

En el otro extremo, los clubes saudíes afrontaron una fuerte caída en el valor de sus activos, después de que el Al Hilal registrara el peor balance entre los clubes incluidos en el estudio, con pérdidas de 502 millones de euros. En Europa, el más perjudicado fue el Manchester United, con un descenso que alcanzó los 405 millones de euros.