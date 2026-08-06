La grave lesión de rodilla de Frenkie de Jong puede tener grandes consecuencias para los planes de fichajes del FC Barcelona, según informa Marca. Si la recuperación del internacional neerlandés no evoluciona como se espera en las próximas semanas, los azulgranas irán con todo a por Rodri. El centrocampista del Manchester City tiene preferencia por el Barça, según diversos medios internacionales.

De Jong está de baja por una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. El centrocampista sufrió la lesión durante el Mundial tras un choque con Quinten Timber en un entrenamiento de la selección de Países Bajos.

Tras su regreso a Barcelona, De Jong se sometió a varias pruebas médicas que confirmaron la gravedad de la lesión. Después optó, en contra del consejo del club, por un tratamiento conservador y por ahora no tendrá que pasar por el quirófano.

Barcelona no comunicó un plazo estimado de recuperación, pero según Marca, De Jong debería poder estar en condiciones de competir dentro de dos meses gracias a su tratamiento conservador. Ese periodo ya se ha consumido por la mitad y dentro del club existen grandes dudas sobre si el tratamiento está dando resultado. Marca subraya que no se puede descartar una operación si el tratamiento no ofrece el resultado deseado.

Una posible intervención alargaría el periodo de recuperación entre dos y tres meses y cambiaría por completo los planes de la dirección deportiva. En un principio, Barcelona no tenía previsto fichar a un nuevo centrocampista y, pese a la lesión de De Jong, sigue abierto a la salida de Marc Casadó, que juega en la misma posición.

Dentro del club también existen preocupaciones por el estado físico de De Jong a largo plazo. El neerlandés ya se perdió 56 partidos en las últimas tres temporadas por diferentes lesiones, por lo que su situación preocupa, según Marca, tanto al entrenador Hansi Flick como al director deportivo Deco.

Por eso, Deco ya ha pedido información sobre Rodri y varios centrocampistas más. En un principio, Barcelona se mantuvo al margen porque dentro del club existía la idea de que el pivote de treinta años del Manchester City tenía prácticamente cerrado su fichaje por el Real Madrid.

RMC Sport y The Athletic informan, sin embargo, de que Rodri tiene preferencia por el Barcelona y de que tanto el Real Madrid como el Manchester City han sido informados de ello. "Fuentes muy cercanas aseguran que se siente atraído por el fútbol que juega el FC Barcelona", escribe The Athletic. "Además, conoce bien y mantiene una buena amistad con muchos de los jugadores del club".

City pide alrededor de ochenta millones de euros, pero podría aceptar entre sesenta y setenta millones. A Rodri solo le queda un año de contrato en Manchester.