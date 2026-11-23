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Un informe periodístico ha revelado este lunes el deseo del marroquí Yassir Zabiri, estrella del Racing de Santander, de dar el salto a otro gigante español.

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El marroquí Yassir Zabiri sigue brillando en LaLiga esta temporada después de firmar un doblete en el partido que su equipo, el Racing de Santander, disputó ayer domingo ante la Real Sociedad en el campeonato español.

Zabiri arrancó el encuentro con fuerza: perforó la red en el minuto 6 para adelantar a su equipo y, apenas dos minutos después, volvió a marcar para firmar su segundo gol del partido.

El delantero marroquí elevó su cuenta a 11 goles en LaLiga esta temporada y se mete de lleno en la pelea por liderar la tabla de goleadores del campeonato.

Zabiri ocupa ya la tercera posición, por delante del español Lamine Yamal, estrella del Barcelona , que suma 10 goles. Por delante de él en la clasificación figuran el brasileño Raphinha, delantero del Barça, con 15 goles, y el francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, que ha marcado 13.

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Según la información del programa El Chiringuito, el jugador desea fervientemente fichar por el Barcelona, y se dice que su precio ronda los 20 millones de euros.

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¿Quién es Yassir Zabiri?

El joven marroquí Yassir Zabiri sigue escribiendo capítulos excepcionales en su carrera. En muy poco tiempo ha pasado de ser una promesa en los campos de Marruecos a convertirse en una máquina de hacer goles con la camiseta del Racing de Santander en LaLiga, además de una de las caras nuevas más destacadas en ataque de la selección.

Yassir Zabiri nació el 23 de febrero de 2005 en la ciudad marroquí de Marrakech. Apasionado del fútbol desde niño, ingresó en la Academia Mohammed VI de Fútbol, considerada la principal cantera de talento de Marruecos y del continente africano, y que ha dado a Marruecos estrellas de talla mundial como Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi, Nayef Aguerd y Abdelkabir Abqar.

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Entre una constelación de talentos dentro de la academia, Zabiri se hizo un nombre con fuerza y llamó la atención de los dirigentes del Union Touarga marroquí, que lo fichó oficialmente y con el que inició su carrera profesional en 2024.

Los entrenadores confiaron en él como delantero centro y como extremo gracias a su enorme velocidad, su gran habilidad en el regate y su aguda inteligencia para situarse dentro del área.

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La etapa portuguesa y la puerta del Stade Rennais

Zabiri no necesitó mucho tiempo para demostrar su valía en el primer equipo del Union Touarga: marcó 3 goles y dio una asistencia en sus primeras apariciones, y en agosto de 2024 hizo las maletas rumbo a Europa de la mano del Famalicão portugués, con el que firmó un contrato de cuatro temporadas.

En Portugal, Zabiri brilló con el filial, con 5 goles en 6 partidos, lo que llevó al cuerpo técnico a subirlo rápidamente al primer equipo. Allí siguió marcando en la Primeira Liga durante la temporada 2025-2026, lo que desató el interés de los grandes clubes europeos. Finalmente, el Stade Rennais francés cerró oficialmente su fichaje el 2 de febrero de 2026 con un contrato hasta junio de 2029.

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Un logro histórico con Marruecos

Mundial de Chile 2025. En el plano internacional, Zabiri fue un pilar de la selección marroquí sub-20: contribuyó a la conquista del Torneo del Norte de África de 2024 y fue subcampeón de la Copa Africana de Naciones juvenil de Egipto 2025, pese a sufrir una fuerte lesión en el tobillo que le impidió disputar las rondas decisivas.

Pero su verdadera cita con la gloria llegó en el Mundial sub-20 de Chile (octubre de 2025), donde Zabiri condujo a la selección marroquí sub-20 a un logro histórico: la conquista del título mundial. Zabiri abrió su racha marcando ante España (2-0) y Brasil (2-1) en la fase de grupos, y cerró el torneo de la mejor manera posible con el doblete de la victoria ante Argentina (2-0) en la final. Se llevó además los premios de máximo goleador del torneo (con 5 goles) y el Balón de Plata como segundo mejor jugador del Mundial.