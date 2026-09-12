El delantero marroquí Yassir Zabiri irrumpió con fuerza en la Liga española, donde marcó 5 goles en las cinco primeras jornadas, convirtiéndose en uno de los grandes fenómenos del Racing de Santander en el inicio de temporada.

El diario catalán "Sport" puso el foco este sábado en el brillo de Zabiri, señalando que el Racing de Santander reforzó con fuerza sus filas durante el verano, en un intento por asegurar la permanencia, tras largos años lejos de la Primera División.

El histórico club, dueño de una gran masa social, aspira a recuperar su identidad dentro del campo y a firmar una temporada con una personalidad acorde a su regreso a la Liga.

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Sergio Canales, Iván Martín y Pablo García fueron algunos de los fichajes más destacados del club cántabro, mientras que Zabiri emergió como uno de los jugadores llamados a marcar la diferencia. El marroquí llegó cedido desde el Stade Rennes y pronto se convirtió en la primera referencia ofensiva del equipo.

Zabiri marcó 5 goles en 5 jornadas, situándose en el segundo puesto de la tabla de goleadores de la Liga por detrás de Raphinha, empatado con Camello y Roberto Fernández.

Los dos últimos goles del jugador marroquí llegaron este sábado, durante la victoria (2-1) ante el Deportivo Alavés, que iba por delante en el marcador.

Un gol cada 57 minutos

Zabiri marca un gol cada 57 minutos en su arranque en la Liga, algo que ha hecho que la afición del Racing de Santander celebre su brillante rendimiento.

El joven marroquí tuvo su oportunidad como titular ante el Elche, y marcó un triplete que llevó a su equipo a la victoria (3-2), en la tercera jornada de la Liga española.

En un vídeo anterior, Zabiri habló de sus aspiraciones y no ocultó su deseo de jugar en el Barça, afirmando: "Mi objetivo es jugar en el Barcelona. Desde pequeño he querido al Barcelona. Cuando era niño lo quería mucho".

Y añadió: "Toda mi familia apoya al Barcelona. Messi es una leyenda. Miraba especialmente a Suárez, y también a Griezmann, que se parece mucho a mí como jugador zurdo".

"Sport" señaló que existe una "gran pasión" por el Barcelona en Marruecos, y que Zabiri (21 años) creció siguiendo al club catalán.

En principio se prevé que el jugador regrese al Stade Rennes francés el próximo verano, ya que está vinculado con un contrato que se extiende hasta el año 2029.

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