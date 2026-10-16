Ha llegado el momento de la verdad en una de las operaciones más apasionantes del mercado de jóvenes talentos en Europa: el prometedor delantero inglés JJ Gabriel, su familia y su agente anunciaron que desvelarán próximamente su destino definitivo, tras el final de su etapa en el Manchester United, en medio de una feroz pugna entre los gigantes del continente.

El diario español "Sport" reveló que el jugador, de 16 años, ha recibido ofertas oficiales del Real Madrid y del Barcelona, considerados los máximos favoritos para hacerse con sus servicios, por delante del Paris Saint-Germain y del Bayern de Múnich.

Entrenamientos individuales y una decisión inminente

El entorno de Gabriel confirmó al diario catalán que la decisión final se anunciará en cuestión de días, y señaló que la situación actual ya empieza a pesar sobre todas las partes.

El talentoso centrocampista continúa entrenándose a diario de forma individual en Castelldefels, a la espera de resolver su futuro y de obtener una nueva licencia para poder jugar, después de haber conseguido ya un pasaporte familiar de la Unión Europea para sortear los últimos obstáculos legales.

El Real Madrid lo tiene encarrilado y el Barcelona, en la incógnita

Según las informaciones, el Real Madrid es el que está más cerca de cerrar la operación, ya que el club blanco ha aceptado todas las condiciones planteadas por el jugador y por su conocido agente Ali Barat, y está dispuesto a asumir el coste íntegro del fichaje, estimado en 10 millones de euros.

La operación incluye un contrato de tres años, además de diversas primas para los miembros de la familia del jugador y para su agente, incentivos ligados al rendimiento y la satisfacción de sus exigencias deportivas.

En el Barcelona, en cambio, la situación es más compleja e incierta: mientras el director deportivo Deco insiste desde hace días en que rechaza entrar en cualquier negociación y se limita a reconocer que Barat planteó la situación del jugador durante su gira europea, el entorno de Gabriel reitera su deseo de incorporarse al Barcelona si se cumplen sus condiciones.

El diario recogió del portal "The Touchline" las cifras de la posible oferta del Barcelona: el salario del contrato por tres temporadas rondaría los dos millones de euros, conforme a la normativa relativa a los jugadores de 16 años, una cantidad poco habitual para esa franja de edad, además de complementos familiares y primas por rendimiento.

El Bayern se retira y el París conoce la verdad

En Alemania, y tras la reunión del director deportivo Max Eberl con Ali Barat, el Bayern de Múnich llegó a la conclusión de que el coste económico es demasiado elevado y no puede asumirse sin alterar las dinámicas internas del club, por lo que se ha limitado a mostrar interés sin presentar una oferta oficial.

En cuanto al Paris Saint-Germain, su situación es aún más incierta, pese a que fuentes confirmaron a "Sport" que el club parisino era consciente del deseo del jugador de continuar su carrera en España y, concretamente, en el Barcelona o en el Real Madrid.

Silencio absoluto para evitar los focos del United

En la última fase de las negociaciones, Gabriel y su entorno han impuesto un silencio absoluto en Castelldefels, con la decisión de no hacer ninguna declaración y de no difundir las visitas obligadas a los distintos clubes, en un cambio sustancial de estrategia para evitar la atención mediática, sobre todo en medio de las críticas del entorno y del malestar del Manchester United por la forma en la que se ha marchado su joya.



