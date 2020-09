Messi demostró el compromiso prometido en Goal: titular en el primer amistoso del Barcelona de Koeman

El equipo azulgrana venció al Nástic en su primer amistoso de pretemporada, y lo hizo con la estrella argentina jugando desde el inicio.

Neto, Sergi Roberto, Lenglet, Piqué, Jordi Alba, Aleñá, Sergio Busquets, Pedri, Messi, Dembélé y Griezmann fueron los once futbolistas que eligió Ronald Koeman para su debut como entrenador del . El entrenador holandés se estrenó con una victoria 3-1 frente al Nàstic Tarragona, en el estadio Johan Cruyff. y en su primer equipo sorprendió la presencia de varios futbolistas que llegaban con poco rodaje como es el caso del mismísimo Leo.

El compromiso que Messi había prometido en su extensa entrevista a Goal quedó demostrado este sábado, con La Pulga estando involucrado desde el primer amistoso de preparación. “Como siempre. Voy a dar el máximo, daremos el máximo para luchar por todos los objetivos y ojalá se de y se pueda dedicar a la gente que lo ha pasado mal", decía Messi a Goal después de admitir que quiso marcharse del club.

Aunque no intervino ni sobresalió demasiado durante los 45 minutos que estuvo en cancha, el capitán mostró algunos destellos de su talento y, también, de su liderazgo. De hecho, Griezmann estrenó el dorsal '7' marcando un gol y, en parte, lo hizo gracias a la Pulga, que le cedió la pena máxima a su compañero francés para que convirtiera el 2-0 parcial.

El artículo sigue a continuación

Pese a que en el once estuvieron muchos de los titulares que tendrá el Barça en la nueva campaña, ante el Nàstic no estuvo Ansu Fati, la joven estrella internacional española que sufre una contusión en la cadera derecha según ha confirmado el club azulgrana, que no ha dado ningún plazo de recuperación y se ha limitado a comentar que "su evolución marcará su disponibilidad".

El partido no solamente marcó el debut de Koeman como técnico del Barcelona, sino también, por ejemplo, el de Pedro González 'Pedri' como jugador del cuadro catalán. El joven de 17 años ha revolucionado el fútbol español, quizá no de forma tan mediática como Ansu Fati, pero sí como para ilusionar a los amantes del deporte rey. Nacido en Tegueste, vio cómo el equipo de su tierra le descartaba por ser demasiado bajito. Este sábado, fue uno de los puntos más altos del Barcelona.

Para la segunda parte, Koeman puso en el campo a Iñaki Peña, Semedo, Araujo, Konrad, Junior Firpo, Cuenca, De Jong, Riqui Puig, Coutinho, Braithwaite y Trincao. De todos ellos, Trincao, Iñaki Peña, Cuenca y Konrad debutaron con el primer equipo.