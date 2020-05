¿Barcelona? Crespo aconseja a Lautaro Martínez: "Que se quede en Inter dos o tres años más..."

En diálogo con GOAL, el DT de Defensa y Justicia expresó su deseo de que el delantero de la Selección argentina siga formándose en el equipo italiano.

Luego de una temporada de ensueño, Lautaro Martínez se transformó en uno de los futbolistas más preciados por los gigantes de Europa. A pesar de que ni siquiera pudo completar su segunda temporada en Inter debido al coronavirus, Barcelona ya lo imagina como compañero de Lionel Messi y estaría dispuesto a desembolsar una cifra millonaria para quedarse con su pase. Pero, ¿es lo más conveniente dar el salto tan rápido?

Hernán Crespo, en un mano a mano con GOAL, desea que no. "Me encantaría que se quede por mil motivos. Esta en un equipo grande y hacer dos o tres años así es bueno. Hay que vivir con esa presión de tener que jugar a ese nivel todo el tiempo. Necesita un equilibro que se lo puede dar quedarse en el mismo lugar ", expresó el exdelantero de la Selección argentina a través de un Instagram Live . "Está en un club que está creciendo, que está armando bases sólidas para pegar el salto. En breve tiempo va a ser el Inter que recordamos todos y no el que quedaba séptimo o que hacía 5 años no jugaba la Champions. Y está bueno ser parte de eso. Si después viene y paga la cláusula, ya es otra historia ", agregó.

Por otro lado, analizó el impacto que podría generar su cambio en la Selección argentina : " Me parece que le haría bien quedarse en ese sentido . Es joven y ha tenido muchos cambios. Este era su primer año como titular, se lo ganó y la temporada ni siquiera terminó. Nadie se esperaba que pudiera ser el '9' del seleccionado, pero apareció y anduvo bárbaro ".