Barcelona: Hamza Abdelkarim recoge los frutos y sigue los pasos de dos estrellas de Egipto

El FC Barcelona confirmó que el joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim comenzó a recoger los frutos del gran nivel que mostró durante la pretemporada, después de disputar su primer partido oficial con la camiseta del primer equipo ante el Rayo Vallecano, ayer, en LaLiga.

El sitio oficial del club catalánexplicó que la participación de Hamza llegó como una recompensa merecida tras el destacado rendimiento que ofreció en los partidos amistosos y en los entrenamientos, ya que terminó la pretemporada como máximo goleador del equipo con cuatro tantos.

El delantero egipcio disputó los últimos minutos del encuentro como sustituto de Raphinha, y estaba presente sobre el terreno de juego cuando el Barcelona marcó el quinto gol, contribuyendo así a cerrar el partido con una nueva victoria del equipo por 5-2.

El Barcelona señaló que los últimos meses fueron excepcionales en la trayectoria del jugador, ya que se incorporó al club en calidad de cedido la temporada pasada procedente del Al-Ahly egipcio, antes de que su contrato se convirtiera en un traspaso permanente este verano; además, disputó con la selección de Egipto el Mundial 2026 pese a que todavía era jugador del equipo sub-19.

El club añadió que este primer debut oficial le otorgó a Hamza un lugar en los libros de historia, tras convertirse en el primer jugador egipcio en vestir la camiseta del Barcelona en un partido oficial.

El Barcelona destacó también que Hamza se convirtió en apenas el tercer jugador egipcio en la historia de LaLiga, tras seguir los pasos de Ahmed Hossam "Mido", el primer egipcio en disputar partidos en LaLiga con la camiseta del Celta de Vigo, y de Haitham Hassan, que jugó con el Real Oviedo la temporada pasada.

El club cerró su informe subrayando que el debut oficial de Hamza Abdelkarim representa una nueva etapa en su trayectoria, después del notable brillo que mostró desde su incorporación al primer equipo durante la pretemporada.