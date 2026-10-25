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El primer Clásico de Jose Mourinho en su nueva etapa en el Real Madrid terminó con una victoria por 2-1 en el Spotify Camp Nou. Un doblete de Kylian Mbappe infligió al Barcelona su primera derrota de la temporada en La Liga. La quinta victoria consecutiva aupó al Madrid a la tercera posición, a tres puntos del equipo de Hansi Flick y a uno del Atlético de Madrid. El triunfo se cimentó en un plan claro: ceder el balón, resistir la presión y golpear en las transiciones.

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El contraste entre ambos planteamientos fue marcado. El Barcelona tuvo el 62 % de la posesión, completó 644 pases frente a los 385 del Madrid y realizó 17 disparos por nueve de su rival. Sin embargo, el Madrid generó las ocasiones más claras, con 1,98 goles esperados (xG) frente a 1,26, y lanzó cinco contraataques por dos del Barcelona.

El planteamiento táctico del Barcelona

Flick dispuso un 4-2-3-1 basado en largas fases de posesión y una línea defensiva adelantada. Rodri y Pedri dirigieron el juego desde la base del centro del campo, Fermin Lopez ocupó la posición de mediapunta en lugar del lesionado Dani Olmo y Raphinha jugó como delantero centro, con Lamine Yamal y Anthony Gordon dando amplitud por las bandas.

El plan obligó al Madrid a replegarse durante largos periodos, y Gordon, en particular, mantuvo ocupado a Andriy Lunin desde la izquierda. El precio se pagó en el centro del campo. Varios pases imprecisos de Pedri dieron a Arda Guler dos ocasiones de disparo en los primeros minutos y, más tarde, dejaron a Yan Diomande solo ante el portero justo antes del descanso. El Madrid creó peligro cada vez que salió al contraataque.

El gol del Barcelona llegó finalmente a balón parado. En el minuto 61, un córner en corto llegó a Pedri, cuyo amago y pase disimulado permitieron a Raphinha batir a Lunin con un disparo cruzado para marcar su 13.º gol liguero de la temporada.

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El planteamiento táctico del Real Madrid

Sobre el papel, Mourinho también utilizó un 4-2-3-1, pero pidió a su equipo que defendiera en un bloque medio-bajo. Aurelien Tchouameni y Bernardo Silva formaron el doble pivote, Federico Valverde jugó de lateral derecho para ayudar a contener a Gordon y Marc Cucurella recibió el encargo de seguir de cerca a Yamal en la otra banda.

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El plan tuvo que hacer frente a dos bajas importantes. Thibaut Courtois causó baja a última hora por gripe, Vinicius Junior estaba sancionado y Diomande ocupó su lugar en la izquierda. Diomande fue la principal vía de ataque del Madrid, mientras que Lunin, el portero suplente, realizó cinco paradas para sostener el bloque defensivo.

El primer gol, que llegó en el minuto 41 contra el curso del partido, resumió el planteamiento del Madrid. Bernardo tuvo tiempo para habilitar a Diomande por la izquierda, el Barcelona no acudió con un segundo jugador para frenarlo y Gerard Martin despejó su centro raso directamente contra Mbappe. El balón acabó en la portería de Joan Garcia. Fue un gol afortunado, que supuso 0,50 de los xG del Madrid, pero nació del tipo de transición que el equipo había buscado toda la noche.

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El duelo táctico

El duelo individual decisivo se libró en la derecha del Barcelona, donde Cucurella intentó romper el ritmo de Yamal con un marcaje estrecho y una sucesión de faltas, sin recibir una tarjeta hasta el tiempo añadido. Yamal siguió encontrando espacios, pero desperdició su mejor ocasión cuando, poco después del primer gol, golpeó mal el balón y lo mandó fuera pese a tener solo a Lunin delante.

En el centro del campo, el Barcelona se impuso por volumen de juego, pero el Madrid sacó más partido de las pérdidas de balón. Los cambios de orientación de Valverde hacia la izquierda ayudaron a los visitantes a superar la presión, mientras que las conducciones y entradas de Bellingham convirtieron repetidamente la defensa en ataque. El Barcelona controló el ritmo, pero no pudo impedir que el Madrid saliera al ataque con varios jugadores.

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Los ajustes durante el partido

El primer cambio fue obligado. El lateral derecho Xavi Espart se retiró cojeando en el minuto 30 tras una entrada de Tchouameni al inicio del partido. La entrada de Alejandro Balde en el lateral izquierdo desplazó a Joao Cancelo a la derecha, donde pasó el resto de la noche ocupándose de Diomande.

El ajuste clave llegó después del empate. En el minuto 62, Mourinho sustituyó a Valverde, que arrastraba molestias desde la primera parte, por Denzel Dumfries, un lateral derecho más natural. Sin la distribución de Valverde, el Madrid perdió una vía de salida y el Barcelona disfrutó de sus mejores minutos. Lunin realizó una parada a bocajarro a un cabezazo de Martin, Yamal envió fuera un disparo con efecto y Frenkie de Jong, que entró por Fermin en el minuto 74, vio bloqueado un remate.

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Flick dio entrada a Karim Adeyemi por Gordon en el minuto 85 y a Gabriel Jesus por Raphinha un minuto después en busca del gol de la victoria. Sin embargo, fue la última apuesta de Mourinho la que decidió el partido. Eduardo Camavinga, que había entrado por un Bernardo fatigado en el minuto 80, solo necesitó una ocasión. Apenas un minuto después de la entrada de Jesus, este perdió el balón, una acción de habilidad de Bellingham y una combinación de Guler habilitaron a Camavinga, y el francés se internó en el área, se zafó de Pau Cubarsi y cedió el balón a Mbappe para que marcara a puerta vacía en el minuto 87.

Conclusión

La victoria del Real Madrid fue un triunfo de la eficacia sobre el volumen de juego. El Barcelona tuvo el balón, dominó el campo y disparó más, pero su planteamiento arriesgado fue castigado por las transiciones del Madrid, las paradas de Lunin y la definición de Mbappe. En su primer Clásico de vuelta en el banquillo, el pragmatismo de Mourinho se impuso. El partido no lo decidió quién tuvo más tiempo el balón, sino quién supo exactamente qué hacer con él en los segundos posteriores a recuperarlo.



