Barcelona contra Getafe, la pizarra táctica: La implacable línea defensiva adelantada de Flick desmantela el bloque bajo de Bordalas

El Barcelona de Hansi Flick afrontó este partido con una consigna clara: aprovechar los espacios entre el centro y las bandas y mantener una línea defensiva alta y asfixiante para neutralizar el juego directo del Getafe. Con un 4-2-3-1 flexible, Flick buscó aislar a los carrileros del Getafe y generar superioridades por dentro. El objetivo era forzar pérdidas en el último tercio del campo, una estrategia que dio frutos casi de inmediato gracias a un comienzo de gran intensidad que sorprendió a los visitantes.

Pepe Bordalas, por su parte, se mantuvo fiel a su pragmatismo y dispuso inicialmente al Getafe en un disciplinado 5-4-1. Su principal objetivo táctico era negar espacios entre líneas al Barcelona y frustrar a los locales mediante duelos físicos y un bloque bajo compacto. Sin embargo, la presión inmediata del Barcelona tras pérdida dificultó el plan de salir al contraataque por medio de Ivan Azon, y el Getafe apenas encontró espacios ni tuvo el balón durante el partido.

El planteamiento táctico del Barcelona

El Barcelona jugó con un 4-2-3-1 que, en posesión, funcionaba más como un 2-3-5. El doble pivote formado por Rodri y Gavi permitió a los laterales, Jules Kounde y Gerard Martin, adelantar su posición y dar amplitud. Esto obligó a los centrocampistas de banda del Getafe a asumir tareas defensivas y convirtió, en la práctica, su línea de cuatro en una línea defensiva de seis. La señal para activar la presión era concreta: en cuanto el balón llegaba a un central del Getafe, Anthony Gordon y Lamine Yamal curvaban sus carreras para cerrar las líneas de pase horizontales y forzar balones largos hacia un centro del campo congestionado, donde dominaba Eric Garcia.

En la salida de balón, el Barcelona utilizó una estructura en «rombo» en la que el portero, Joan Garcia, actuaba como líbero auxiliar. Esto permitía a los centrales abrirse y estirar la primera línea de presión del Getafe. El papel de Dani Olmo como mediapunta fue crucial: sus constantes movimientos hacia la «zona 14» sacaron de su posición a Djene, del Getafe, y abrieron los espacios verticales que Gabriel Jesus aprovechó para marcar el segundo gol. En defensa, la línea adelantada entrañaba riesgos, pero la velocidad de Kounde y la colocación de Rodri en las coberturas hicieron que las escasas incursiones del Getafe acabaran en fuera de juego o fueran neutralizadas antes de llegar al área.

El planteamiento táctico del Getafe

Bordalas optó por un bloque defensivo de 5-4-1 diseñado para reducir los espacios. El propósito era crear una «jaula» alrededor de los jugadores más creativos del Barcelona, con Nemanja Gudelj como principal referencia para vigilar a Dani Olmo. La presión del Getafe era reactiva, no proactiva: esperaba a que el Barcelona entrara en el tercio central antes de ir al balón. La señal solía ser un pase horizontal entre los pivotes del Barcelona, momento en el que Riberio Terrats abandonaba la línea para alterar el ritmo.

Sin embargo, la enorme amplitud del ataque del Barcelona comprometió la solidez de la defensa de cinco. Lamine Yamal y Anthony Gordon fijaban a los carrileros, Johan Mojica y Zack Romero, por lo que los centrales del Getafe quedaban a menudo en situaciones de uno contra uno ante Gabriel Jesus. En ataque, al Getafe le faltó una salida en profundidad. Con solo un 17 % de posesión, su recurso principal fue el balón largo en diagonal hacia Azon, pero, sin jugadores que se incorporaran desde atrás para apoyarlo, esas jugadas se diluyeron rápidamente. La ausencia de una segunda línea de presión permitió al Barcelona recuperar el balón y volver a atacar una y otra vez, hasta alcanzar la asombrosa cifra de 862 pases frente a los 172 del Getafe.

El duelo táctico

La batalla táctica decisiva se libró en las bandas. Flick detectó que, aunque el Getafe es compacto por dentro, sus carrileros podían quedar aislados si el balón circulaba rápidamente de una banda a otra. Al utilizar a Yamal para atraer a dos defensores, el Barcelona encontraba una y otra vez espacio en el lado opuesto para Gordon. Ese desajuste quedó patente ya en el minuto 2, cuando la velocidad del Barcelona en la transición superó la estructura defensiva del Getafe antes de que pudiera organizarse.

Bordalas intentó contrarrestarlo ordenando a sus centrocampistas de banda que se cerraran, pero eso solo dio más tiempo con el balón a los laterales del Barcelona. El enorme caudal ofensivo del equipo, reflejado en 23 disparos y un xG de 2,13, acabó por derribar la resistencia del Getafe. La decisión de Flick de poner de inicio a Gabriel Jesus resultó acertada: la capacidad del delantero para bajar a recibir y asociarse arrastró a los centrales del Getafe hacia zonas en las que no se sentían cómodos defendiendo, y terminó por decantar el duelo táctico.

Los ajustes durante el partido

El partido experimentó cambios importantes, sobre todo después del descanso. Flick, al percibir una bajada de ritmo, dio entrada a Pedri y Fermin Lopez a la hora de juego para renovar el centro del campo. Con ese cambio, el Barcelona pasó del 4-2-3-1 a un 4-3-3 más tradicional, ganó estabilidad con el balón y permitió a Yamal mantenerse aún más abierto. El ajuste condujo directamente al tercer gol: la mayor atención que atrajo Pedri por dentro dejó libre a Jules Kounde para llegar al área desde atrás y rematar un envío de Yamal.

Bordalas se vio obligado a hacer un cambio temprano y dio entrada a Abdel Abqar por Zack Romero en el minuto 37 para reforzar una banda derecha que estaba concediendo demasiadas ocasiones. Más tarde, la entrada simultánea de Satriano y Boselli en el minuto 65 supuso el paso a un 5-3-2, con el que intentó enfrentar a dos delanteros a los centrales del Barcelona para impedirles avanzar hacia el centro del campo. Aunque durante un breve tramo esto dio al Getafe más presencia en el último tercio, también debilitó aún más su centro del campo y permitió a Marc Bernal y Pedri dirigir los compases finales con facilidad. Los cambios reforzaron el dominio del Barcelona en lugar de ponerlo en cuestión.

En última instancia, el partido se decidió por la mejor ejecución de la presión alta del Barcelona y su capacidad para mantener los ataques gracias a una recuperación eficaz del balón. La flexibilidad táctica de Hansi Flick, que pasó de un ataque vertical a un final de partido basado en la posesión, dejó al Getafe sin opciones de volver a meterse en el encuentro. Los goles tempranos echaron por tierra el plan del Getafe de frustrar al rival y obligaron a un equipo defensivo a buscar la remontada sin contar con los recursos tácticos para lograrla. El 83 % de posesión del Barcelona y la eficacia de Gordon, Jesus y Kounde de cara a portería reflejaron una lección de juego posicional.