Barcelona compensa su partido cancelado en Marruecos con un amistoso europeo

El Barcelona continúa con sus preparativos para la nueva temporada, con el inicio de la Liga cada vez más cerca, mientras el cuerpo técnico dirigido por el alemán Hansi Flick trabaja en completar el programa de preparación mediante la disputa de varios partidos amistosos antes del comienzo del curso.

Tras resolver dos partidos amistosos en el período de preparación, el club catalán se acerca a un acuerdo para disputar otro enfrentamiento ante el Basilea suizo, en su intento por mantener su programa preparatorio después de la cancelación del partido que estaba previsto disputar en la ciudad marroquí de Tánger.

Negociaciones avanzadas con el Basilea

Según el diario español «Marca», el Barcelona mantiene actualmente negociaciones avanzadas con el Basilea para disputar un partido amistoso el domingo 16 de agosto en curso, en el estadio del club suizo.

El diario aclaró que las negociaciones han alcanzado una fase muy avanzada, en medio del optimismo dentro del Barcelona por cerrar el acuerdo oficialmente en las próximas horas, para que el equipo dispute el partido dentro de su programa de preparación para la nueva temporada.

Se espera que el enfrentamiento ante el Basilea ocupe el lugar del partido amistoso que el Barcelona tenía intención de disputar ante uno de sus rivales en la ciudad marroquí de Tánger el 15 de agosto.

El club catalán anunció ayer jueves la cancelación de dicho enfrentamiento, ante las complejas circunstancias que siguieron a los acontecimientos vividos en la ciudad de Ceuta.

El Barcelona señaló en un comunicado oficial que «la incertidumbre y las circunstancias actuales» hacían inadecuado disputar el partido, en referencia a los acontecimientos que siguieron a la llegada de un gran número de inmigrantes a la ciudad bajo administración española.

El club catalán se apresuró después a buscar una alternativa, en coordinación con el cuerpo técnico dirigido por Flick, con el fin de mantener el número de partidos amistosos previstos antes del comienzo de la temporada y alcanzar el mejor estado de forma posible.

El Barcelona ya había comenzado a definir los perfiles de su programa preparatorio, ya que el sábado disputa un partido dentro de un torneo triangular en la ciudad italiana de Udine, que le enfrenta al Nottingham Forest y al Udinese.

Asimismo, el equipo se prepara para disputar el partido del Trofeo Joan Gamper ante el Al Ahly egipcio el 19 de agosto.