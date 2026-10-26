La victoria del Real Madrid sobre el Barcelona por 2-1 en el estadio "Camp Nou" acaparó una amplia atención de la prensa internacional, que destacó la superioridad táctica del entrenador portugués José Mourinho y el papel decisivo del astro francés Kylian Mbappé, al anotar los dos goles del triunfo, en un resultado que reavivó la lucha por el título de LaLiga.

El triunfo llegó para dar al Real Madrid un fuerte impulso en la carrera por el título, después de infligir al Barcelona su segunda derrota en cinco días, recortando la diferencia con el conjunto catalán, líder de la clasificación, a 3 puntos, y poniendo fin a la racha de victorias con la que el equipo culé buscaba lograr su décimo triunfo consecutivo en el arranque de la temporada.

Mourinho ha vuelto

El diario italiano "La Gazzetta dello Sport" consideró que el Clásico resucitó la idea del regreso de Mourinho a su mejor nivel, señalando su éxito a la hora de encontrar soluciones a un problema táctico en el centro del campo que habían afrontado anteriores entrenadores del Real Madrid, entre ellos Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa.

Y afirmó que la victoria devolvió la lucha por el título liguero al primer plano, después de que el Barcelona pareciera en un período anterior prácticamente intratable.

El Barcelona se derrumba

"Tuttosport" se centró en la capacidad del Real Madrid para ganar en el feudo de su rival, considerando que el doblete de Mbappé derribó al Barcelona y reavivó la carrera de LaLiga.

También señaló que el delantero francés elevó su cuenta a 14 goles ante el conjunto catalán, 11 de ellos fuera de casa.

Disfrute del Madrid

El diario francés "L'Équipe" consideró que Mbappé tuvo la última palabra en el enfrentamiento, en la víspera de la gala de entrega del Balón de Oro, tras conducir al Real Madrid a poner fin a la racha de victorias del Barcelona, que aspiraba a continuar su arranque perfecto en la liga.

RMC: una exhibición de poder

La cadena francesa "RMC" describió la victoria como una exhibición de la fuerza del Real Madrid bajo la dirección de Mourinho, señalando que Mbappé anotó sus goles número 99 y 100 con el club.

También elogió la actuación de Eduardo Camavinga, que contribuyó a reforzar el dominio del conjunto blanco sobre el desarrollo del partido, mientras que Lamine Yamal no logró dejar una huella influyente.

Mbappé sorprende al Barcelona

El diario alemán "Bild" destacó la capacidad del Real Madrid para lidiar con los períodos de presión del Barcelona, explicando que el conjunto blanco desperdició varios contraataques prometedores en la segunda parte, antes de recuperar la iniciativa tras el empate del equipo local a partir de un saque de esquina en corto.

Y añadió que un pase decisivo de Jude Bellingham allanó el camino para que Mbappé anotara el gol de la victoria, tras un movimiento destacado de Camavinga, en una jugada que encarnó la eficacia del Real Madrid a la hora de aprovechar los espacios.

El Real Madrid sentencia el Clásico

El diario alemán "Kicker" afirmó que el Real Madrid salió victorioso gracias al doblete de Mbappé, señalando que el resultado representa un golpe para el Barcelona, que encajó su primera derrota de la temporada en LaLiga.

Mourinho sigue conservando su toque mágico

La cadena británica "BBC" resaltó la celebración de Mourinho tras el gol decisivo de Mbappé, cuando se deslizó de rodillas ante la afición, considerando que la escena refleja la continua capacidad del técnico portugués para crear momentos excepcionales ante el rival de siempre.

Una actuación brillante de Mourinho

El diario "The Athletic" describió la actuación del Real Madrid como una sorpresa para todos, y elogió el plan de Mourinho, que logró limitar el peligro del ataque del Barcelona, afirmando que Lamine Yamal, pese a su condición de una de las mayores esperanzas del conjunto catalán, no ofreció el impacto esperado.

También señaló que la victoria disipó los temores sobre un retroceso del Real Madrid en la carrera por el título.

Mourinho y Mbappé brillan

El diario británico "The Times" consideró que Mourinho y Mbappé fueron las figuras más destacadas del enfrentamiento, después de que el técnico portugués condujera a su equipo a una valiosa victoria y el delantero francés anotara dos goles que recortaron la diferencia en la tabla de clasificación y dieron al Real Madrid una nueva oportunidad para competir con fuerza por el título.

Una lección táctica en el Camp Nou

El diario portugués "A Bola" elogió la audacia de Mourinho al optar por una alineación ofensiva, mediante la participación de Bernardo Silva junto a Arda Güler, para aprovechar sus capacidades creativas.

Y explicó que el entrenador optó por no conformarse con replegarse y esperar los contraataques, sino que buscó imponer su personalidad en el partido, algo que desbarató los planes del Barcelona y otorgó al Real Madrid la ventaja en numerosos aspectos.

El diario añadió que Mourinho demostró su capacidad para gestionar los grandes partidos, y describió la hipotética escena de su celebración de la victoria como digna de que los aficionados lo llevaran a hombros por la puerta principal.

Mbappé dorado

El diario argentino "Olé" se centró en el brillo de Mbappé, considerando que el Real Madrid impuso su ley en el Clásico, mientras que Lamine Yamal fue la mayor decepción del Barcelona. También elogió la experiencia de Mourinho y su capacidad para convencer a sus jugadores de la posibilidad de ganar en el campo del rival.