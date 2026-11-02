Barcelona vs Aston Villa: Detalles del partido

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

El poder ofensivo catalán se mide a los especialistas europeos de Unai Emery

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El Barcelona recibe al Aston Villa en el Spotify Camp Nou en la Champions League. Ambos clubes llegan con dinámicas opuestas a una noche europea que promete emociones en Cataluña.

El equipo de Hansi Flick atraviesa una racha complicada antes de este encuentro. El Barcelona ha perdido dos de sus últimos tres partidos, incluida una derrota por 1-2 ante el Real Madrid en LaLiga y otra por 4-2 en casa frente al Paris Saint-Germain en la Champions League. Su rendimiento en las competiciones nacionales y europeas ha decaído en un momento decisivo de la temporada.

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El Villa llega en mucha mejor forma. El equipo de Unai Emery venció 2-1 al Manchester City en su partido más reciente de la Premier League y ha dominado en Europa, con una victoria por 6-0 sobre el Fenerbahce y otra por 3-1 ante el Viking en la Champions League. Su único tropiezo reciente fue una derrota por 3-0 frente al Bournemouth en la Carabao Cup el martes.

En la clasificación de la Champions League, el Barcelona ocupa el octavo puesto y el Villa, el segundo, una muestra del gran rendimiento que ha ofrecido el equipo de Emery en Europa esta temporada.

Lamine Yamal sigue siendo una pieza clave en el ataque del Barcelona. El adolescente ha dejado claro que sus ambiciones van mucho más allá del fútbol de clubes, y Flick contará con su creatividad para superar a una defensa del Villa que solo ha encajado cinco goles en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

Para el Villa, la visita al Camp Nou supone otra oportunidad de demostrar que puede competir entre la élite europea. Emery ha construido un equipo capaz de ganar al máximo nivel, y sus resultados en la Champions League esta temporada lo respaldan.

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