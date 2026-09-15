Barcelona ante el Racing: cifras que anticipan un duelo de un solo bando en LaLiga

El Barcelona se impone con claridad al Racing de Santander en los enfrentamientos más recientes, de cara al partido que ambos equipos disputarán mañana miércoles, en la sexta jornada de LaLiga.

Según la red "Opta", especializada en estadísticas, el Barcelona no ha perdido ante el Racing en los últimos 17 partidos de LaLiga, con un balance de 14 victorias por 3 empates. Además, ha ganado los últimos 7 enfrentamientos y mantuvo su portería a cero en los últimos 5, la racha de victorias más larga que acumula ante este rival en LaLiga.

El Barcelona es el equipo ante el que más derrotas ha encajado el Racing de Santander como visitante en la historia de sus participaciones en LaLiga, después de perder 37 de 44 partidos, por dos victorias y 5 empates. Asimismo, es el rival ante el que ha recibido el mayor número de goles a domicilio, con un total de 133 goles.

El Barcelona fue también el último equipo ante el que el Racing de Santander recibió 8 goles o más en un solo partido de la competición, cuando perdió por 8-0 en abril de 1962.

El Barcelona perdió 3 de los últimos 8 partidos que ha disputado en LaLiga en miércoles, por 5 victorias, mientras que el Racing de Santander solo ha logrado una victoria en sus últimos 8 partidos en la competición en este día, junto a 3 empates y 4 derrotas.

El Barcelona ganó sus cinco primeros partidos en LaLiga en la temporada 2026-27, y en 4 de las 5 ocasiones en las que venció en sus 6 primeros partidos de una temporada en la competición durante el siglo XXI, terminó el curso proclamándose campeón, a excepción de la temporada 2013-14, que finalizó en segunda posición.

El Racing de Santander sumó 7 puntos tras sus primeros 5 partidos en LaLiga en la temporada 2026-27, con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas, el registro más alto que consigue el equipo en esta fase de una temporada en la competición desde la temporada 2005-06, cuando también sumó 7 puntos con dos victorias, un empate y dos derrotas.

El Barcelona cuenta con el once titular más joven de LaLiga esta temporada, con una media de edad de 23 años y 356 días. Su último partido ante el Levante fue solo la segunda vez que Hansi Flick no realiza ningún cambio en su once titular en LaLiga respecto al encuentro anterior, tras el duelo ante el Girona en septiembre de 2024, excluyendo los partidos de la jornada inaugural.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona, ha marcado 6 goles en LaLiga en la temporada 2026-27, su mejor registro tras los primeros 5 partidos de una temporada en la competición.

También ha marcado en 3 partidos consecutivos, aunque nunca antes había anotado en 4 partidos consecutivos de LaLiga.

Raphinha, jugador del Barcelona, ha participado en 9 goles en LaLiga en la temporada 2026-27, con 6 goles y 3 asistencias, la mayor cantidad de participaciones de un jugador tras los primeros 5 partidos de su equipo en una temporada de la competición desde Lionel Messi en la temporada 2017-18, cuando participó en 10 goles, con 9 goles y una asistencia.

Yasser Zabiri, jugador del Racing de Santander, ha marcado 5 goles en 5 partidos de LaLiga en la temporada 2026-27, logrando un récord para un jugador del Racing tras los primeros 5 partidos de una temporada en la competición durante el siglo XXI.

José Alberto López, entrenador del Racing de Santander, perdió su único enfrentamiento anterior ante el Barcelona en todas las competiciones, por 0-2 en la Copa del Rey durante enero del presente año.

Solo dos entrenadores han logrado ganar en su primer partido de LaLiga con el Racing ante el Barcelona durante el siglo XXI: Gregorio Manzano en 2001 por 4-0, y Lucas Alcaraz en 2004 por 3-0.



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