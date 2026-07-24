El FC Barcelona disputó su primer partido amistoso de preparación para la nueva temporada ante el CE Europa en el estadio de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, encuentro que se celebró a puerta cerrada y que supuso el primer test del equipo tras el inicio de sus entrenamientos el pasado 13 de julio.

El conjunto del técnico Flick, que incluyó a un buen número de jugadores de la academia, superó a su rival y se impuso por 4-1, aunque en esencia el resultado no tenía demasiada importancia, ya que el objetivo era empezar a coger experiencia, dar minutos a los jugadores y valorar su progreso físico.

De hecho, Flick alineó un once que no se parece mucho al que disputará la temporada oficial, con la presencia de numerosos jugadores del filial e incluso de los equipos juveniles.

El jugador de la academia de La Masia Hamza Abdelkarim acaparó las miradas tras marcar un gol destacado con el que amplió la ventaja del equipo catalán, confirmando su fuerte presencia entre las jóvenes promesas.

El Barcelona controló el desarrollo del partido desde el inicio y logró abrir el marcador por medio de Brian Fariñas en el minuto 30, antes de que Hamza Abdelkarim añadiera el segundo tanto en el minuto 32. El Europa respondió recortando distancias en el minuto 42, por lo que la primera parte concluyó con ventaja del Barcelona por 2-1.

En la segunda mitad, el conjunto catalán mostró una mayor efectividad ofensiva y marcó dos goles más para sentenciar el partido con un 4-1.

El encuentro dejó una actuación llamativa de Guille Fernández, que ofreció un gran nivel en el centro del campo, además del brillante rendimiento de Ibrahima Toncara.

Ter Stegen disputó toda la segunda parte, pese a estar cerca de completar su cesión al Ajax. Por el contrario, Adame quedó excluido de la lista del partido.

Esta victoria supone un comienzo alentador para el técnico Hansi Flick, que se apoyó principalmente en los jóvenes ante la ausencia de la mayoría de las estrellas internacionales.