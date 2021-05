Barcelona y Messi dialogan sobre la renovación, pero sigue sin haber oferta oficial del club

Según pudo saber Goal, el diálogo entre Jorge Messi y Laporta es fluído y la sintonía de entre ambas partes es buena, pero aún no hay oferta oficial

El diálogo entre Joan Laporta y Jorge Messi, agente y padre del crack, sigue su curso. Sin embargo, fuentes cercanas al jugador confirman a Goal que aún no está sobre la mesa una oferta formal de renovación por parte del club hacia Messi, que acaba contrato el próximo día 30 de junio. La sintonía entre ambas partes es buena y la relación es cordial. No obstante, a pesar de las informaciones surgidas en varios medios de comunicación acerca de la propuesta de renovación, eso todavía no ha sucedido por dos cuestiones:

Primero, porque Messi sigue pensando que el proyecto deportivo que el club le puede ofrecer está por encima de todo. En ese marco, conviene tener en cuenta que el Barcelona aún no ha hecho público qué entrenador dirigirá al equipo el próximo curso, así como la hoja de ruta trazada respecto a un capítulo realmente importante, como el de las altas y bajas que tendrá el proyecto. Detalles que no son menores y que aún están por pulirse. Y en segundo lugar, porque el club todavía sigue trabajando en ultimar la "fotografía" real del estado de las cuentas del club, acelerando para acabar una auditoría que aún no ha concluído.

Goal ha podido confirmar que sí han existido reuniones entre ambas partes, que la predisposición para llegar a un acuerdo es positiva y que los contactos se seguirán produciendo en próximos días, donde los dirigentes azulgranas, sobre todo Laporta y su vicepresidente, Yuste, seguirán impulsando la negociación para conseguir que Messi siga en la Ciudad Condal. Sin embargo, la oferta oficial de renovación del contrato aún no está sobre la mesa de los Messi.

Desde que anunció que seguiría en el club en su entrevista exclusiva en Goal porque no tenía intención de llevar a los tribunales al club de su vida, el Barcelona sigue trabajando para convencer a Messi de seguir. En las próximas horas está previsto que Laporta tome la palabra y después de 83 días en el cargo, explique la hoja de ruta que seguirá el club en próximos meses, para llevar a cabo un proceso de cambio que el propio presidente anunció hace unos días.