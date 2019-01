Barça: Malcom, Paulinho y una "conexión china" de 100 millones de euros

Ofertón de China por Malcom

Tal y como avanzó Goal el pasado 6 de diciembre, el interés del Guangzhou Evergrande de la Superliga por Malcom, jugador del Barcelona, es un hecho. El gigante asiático está dispuesto a ofrecer una cantidad de 50 millones de euros para hacerse con los servicios de un jugador que llegó en agosto de 2018 y que no termina de entrar en los planes de Ernesto Valverde.

Según ha podido saber Goal, el Guangzhou Evergrande ha decidido dar un nuevo paso para concretar el fichaje de Malcom. El club de China le comunicó al Barcelona que está dispuesto a ofrecer 50 millones de euros por el delantero, una cifra que incluso podría aumentar considerablemente teniendo en cuenta las eventuales comisiones del acuerdo, según la información del periodista Bruno Andradre. Aún no se ha producido una respuesta, afirmativa o negativa, del FC Barcelona, que espera acontecimientos. También falta saber la predisposición del jugador, que cuenta con otras ofertas de clubes ingleses.

El ex jugador del Girondins de Burdeos, que llegó al Barcelona impulsado por las gestiones del empresario André Cury, representante del Barça en América del Sur, que trabaja para el club culé pero no tiene exclusividad. Malcom llegó a la Ciudad Condal después de costar 41 millones de euros más otro en variables en agosto de 2018. Actualmente, Malcom no puede decir que su situación en el Barça sea idílica. Tiene 21 años y todo el futuro por delante pero sólo ha disputado nueve partidos y anotado dos goles. Ahora mismo, está lesionado en el tobillo derecho.

Ahora el FC Barcelona tiene sobre la mesa una jugosa oferta de 50 millones de euros por Malcom, procedente, paradojas de la vida, del mismo equipo que ya se llevó a otro brasileño, Paulinho, en una operación relámpago por la que se comprometía a pagar otros 50 millones a través de una cesión con opción de compra. En el caso de que el Barça diera luz verde a la venta de Malcom al Guangzhou Evergrande, estaríamos hablando de una operación que, por dos brasileños, Paulinho y Malcom, dejaría la friolera de 100 millones de euros en la tesorería azulgrana.

Es decir, que si el Barça termina aceptando la oferta, cerraría una operación, cuando menos, realmente curiosa: habría comprado a Paulinho por 40 y después lo habría vendido al mismo equipo que lo compró por 50, para meses después comprar a Malcom por 42 y venderlo al mismo equipo de Paulinho por 50. Sorprendente. Ahora, la pelota está en el tejado de Bartomeu.