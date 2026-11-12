Barbarez, seleccionador de Bosnia: «Alajbegovic no tiene miedo, es diferente a todos. ¿Balón de Oro? En el futuro puede llegar a ganarlo»

Entrevistado por Tuttosport, Barbarez habla así de «su» Alajbegovic: «Lo he visto varias veces en los partidos del equipo sub-19 del Bayer Leverkusen y fui yo quien insistió en que lo ascendieran a nuestra selección sub-21. Simplemente estábamos esperando a que empezara a jugar a nivel profesional, algo que ocurrió en el Salzburgo. Esa fue la señal que nos llevó a convocarlo de inmediato con Bosnia. La Juve conoce desde hace tiempo su enorme potencial. Para Kerim es un gran paso adelante y creo que en Turín puede aprender mucho y seguir creciendo».

Las mejores cualidades de Alajbegovic: «Además de su técnica, su capacidad para superar al rival en el uno contra uno y de utilizar ambas piernas, lo que más llama la atención, teniendo en cuenta su edad, son la confianza en sus propias cualidades y su valentía. No tiene miedo de absolutamente nada. Ha asumido grandes responsabilidades desde el principio, pese a que apenas tiene 19 años y está solo en su segunda temporada como profesional. Es algo que valoro mucho. Quiere participar en el juego y ayudar al equipo: también lo está haciendo en la Juve».

¿Cree que está preparado para gestionar la presión de la Juve? «Sí, pero necesitará tiempo, como cualquier futbolista joven. Debe centrarse en el fútbol, trabajar duro y no sentir la necesidad de demostrarlo todo de inmediato».

El futuro: «No hace falta decir mucho: el séptimo puesto en la clasificación del mejor futbolista joven del mundo con ocasión del Balón de Oro (el Trofeo Kopa, n. de la r.) no fue casualidad. En el futuro puede llegar a conseguirlo, con tiempo y trabajo duro. Tiene un futuro brillante por delante».