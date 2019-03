Banega: "Me veo para la Copa América, pero no para el Mundial"

El volante no fue convocado por Scaloni para los amistosos de la Fecha FIFA, pero dijo: "Si me llaman, bienvenido sea".

Éver Banega ya tiene 30 años, pero sigue soñando con la Selección Argentina . El jugador de pensó en un futuro a corto plazo y admitió que se ilusiona con estar en la de 2019, pero no en el Mundial de 2022.

"Me veo para la Copa América, para el Mundial ya no. Hay que saber darle el paso a los demás. No le cierro las puertas a la Selección. Si me tienen que llamar, bienvenido sea", expresó en Ataque Futbolero, programa emitido por la radio FM 947.

Por lo pronto, Lionel Scaloni, técnico de la Selección, no lo tuvo en cuenta para la gira de marzo en y . Sobre las finales a las que llegó , el rosarino comentó: "Llegar a esa instancia cuesta mucho. El que las gana es el recordado y el que pierde, obviamente, no sirve para nada. Nosotros igual valoramos todo lo que hicimos. Siempre dimos la cara y no tenemos que reprocharnos nada".

Por otra parte, Banega manifestó que Messi y Mascherano merecían ganar un título con la mayor: "Masche dejó todo, ha jugado miles de finales y no ha podido ser, es como dijo él, no tenía que ser y pasó así", y agregó: “Que lo disfruten a Messi porque cuando dejó de jugar Maradona, nadie pensaba que iba a aparecer otro extraterrestre como es Leo”