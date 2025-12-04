Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Desde que Lamar Jackson regresó en la Semana 9, Baltimore ha estado jugando como un equipo en una misión para recuperar la corona de la AFC Norte.

Con 1-5, su temporada pendía de un hilo, e incluso los seguidores más leales de los Ravens podrían haber sido perdonados por pensar que la postemporada era un sueño imposible.

Pero aquí estamos, cuatro victorias en sus últimos cinco juegos después, y de repente los Ravens están de nuevo al nivel más alto de la división con una oportunidad de oro para prácticamente asegurar su boleto a los playoffs.

Si alguien se adelantó, la realidad de la semana pasada contra Joe Burrow y los Bengals fue el recordatorio de que no hay atajos. ¿La tarea ahora? Sacudirse la sorpresa de esa derrota, proteger el balón, recuperar el impulso y desquitarse con los Steelers este domingo.

Del otro lado del campo, los Steelers han pasado la semana predicando sobre presionar el botón de reinicio y pasar la página, y este viaje a Baltimore ofrece la oportunidad perfecta para demostrar que esas palabras tienen peso.

Con 6-6, su temporada está al filo de la navaja. Nada está garantizado, pero todos los objetivos siguen sobre la mesa si pueden lograr una victoria divisional en territorio enemigo.

Hora de inicio Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers

Los Pittsburgh Steelers y Baltimore Ravens juegan el domingo 7 de diciembre en el M&T Bank Stadium en un partido del calendario de la Semana 14 de la NFL, que se puede ver a las 4:25 pm ET o 1:25 pm PT.

Noticias del equipo Baltimore Ravens

Ofensivamente, incluso con la reciente sequía de tres juegos consecutivos sin un pase o anotación por carrera, Lamar Jackson sigue siendo la mayor carta de triunfo de Baltimore, todavía presumiendo esa habilidad de doble amenaza de videojuego que hace que los coordinadores defensivos pierdan el sueño.

Su elenco de apoyo no es el más profundo entre los aspirantes a los playoffs, pero el poder de fuego aún está allí, con Zay Flowers avanzando hacia un récord personal en yardas recibidas, y el ala cerrada Mark Andrews buscando demostrar que vale cada centavo de su nuevo contrato monstruoso.

En el suelo, los Ravens presentan un golpe de trueno y relámpago, con Derrick Henry rompiendo a través de las defensas mientras Jackson los corta en el espacio. Si detienes a uno, el otro está esperando para hacerte pagar.

Defensivamente, no siempre ha estado a la altura esta temporada, pero cuando este grupo activa el interruptor, puede sofocar a cualquiera. Roquan Smith, el que llama las jugadas en el medio, y el súper estrella de la seguridad Kyle Hamilton encabezan una unidad que todavía tiene el talento para dictar los términos.

El corner Nate Wiggins (pie) es cuestionable, dando a la secundaria algo que monitorear a medida que se acerca el inicio. El corredor Justice Hill (cuello) ha sido descartado, reduciendo la lista de profundidad detrás de Derrick Henry. El linebacker Tavius Robinson (pie) y el seguridad Ar-Darius Washington (Aquiles) han sido designados para regresar de la IR, poniéndolos en camino para reunirse pronto con el equipo, incluso si no se visten el domingo. El tackle defensivo Taven Bryan (rodilla) ha sido colocado en la reserva de lesionados y está confirmado fuera para el enfrentamiento del domingo.

Informe de Lesiones de los Ravens: Chandler Martin – fuera, Nate Wiggins – dudoso, Taven Bryan – reserva de lesionados, Justice Hill – reserva de lesionados.

Noticias del equipo de Pittsburgh Steelers

La ofensiva, aún guiada por el legendario Aaron Rodgers, está tratando de simplificar las cosas y estabilizarse después de perder dos seguidos y cinco de los últimos siete. Si Pittsburgh puede evitar meterse en un agujero temprano y encontrar algo de equilibrio, se darán una verdadera oportunidad.

En el backfield, la carga de trabajo se divide de manera flexible, Jaylen Warren liderando la carga por tierra, mientras Kenneth Gainwell se encarga más de las responsabilidades de recepción.

El receptor que roba el protagonismo puede variar semana a semana, pero D.K. Metcalf sigue siendo el enfrentamiento de pesadilla, el alto y físico receptor que puede intimidar a los esquineros más pequeños durante toda la tarde.

Defensivamente, los Steelers generalmente dependen de un trío destructivo al frente, pero Alex Highsmith y Nick Herbig pueden estar al límite si T.J. Watt (dedo del pie) no puede jugar. Pittsburgh también podría estar sin el apoyador Patrick Queen, quien no ha practicado desde que salió en la Semana 13 con una lesión en el glúteo. Si Queen está fuera, el defensor de segundo año Payton Wilson asumirá un rol a tiempo completo.

El linebacker Queen (espalda) y el corner James Pierre (conmoción cerebral) son ambos cuestionables, lo que significa que su disponibilidad probablemente se decidirá en el momento del juego. El tackle defensivo Derrick Harmon (rodilla) ha sido oficialmente descartado, dejando un hueco notable en la rotación interior. El tackle ofensivo Broderick Jones (cuello) ha sido trasladado a la reserva de lesionados, por lo que estará fuera de juego este fin de semana y más allá.

Ver y transmitir en vivo Ravens vs Steelers en EE. UU.

El juego de Ravens vs Steelers en la Semana 14 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se darán más detalles sobre dónde ver el partido en los Estados Unidos, incluidas las opciones de streaming, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Ravens vs Steelers en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse al tanto de la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al partido si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Ravens vs Steelers

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con entradas a partir de $386. Desde allí, los precios suben por niveles: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar boletos para los partidos de la NFL.

Fútbol Fantasy de Ravens vs Steelers

Lamar Jackson ha estado ausente los miércoles recientemente, pero esta semana su día de descanso se trasladó al jueves, así que todas las miradas estarán en el informe de práctica del viernes. Para los gestores de equipos de fantasía, sigue siendo un mariscal de campo que puede ser explosivo o decepcionante (QB1), y con su reciente declive, hay más riesgo que recompensa en este momento.

Y luego está Derrick Henry, quien una vez más parece estar hecho para la dura temporada de invierno, “Diciembre Derrick” nunca decepciona. Cada temporada navideña lleva a los equipos de fantasía directamente a los playoffs, y con Jackson jugando lejos de su forma de MVP, la importancia de Henry para las esperanzas de postemporada de Baltimore se siente más grande que nunca. Este fin de semana se avecina un enfrentamiento de pesos pesados con Pittsburgh, y aunque todo apunta a otra actuación monstruosa del rey, no se sorprendan si Mike Tomlin carga la caja después de la vergüenza de la semana pasada y desafía a Baltimore a lanzar.

Zay Flowers continúa brindando producción constante a las alineaciones de fantasía, situándose en el puesto 31 entre los receptores en puntos por juego, mientras comanda un 26.2% de participación de objetivos, promediando 63.9 yardas de recepción, 2.22 YPRR, y recibiendo la primera opción casi el 32% del tiempo. Desde la Semana 9, los Steelers no han sido exactamente una unidad que anule a los receptores perimetrales, han otorgado la 13ª mayor cantidad de puntos de fantasía y se sitúan a mitad de tabla en yardas permitidas, por lo que Flowers tiene un camino hacia la relevancia.

Por otro lado, Aaron Rodgers se ha vuelto casi injugable en fantasía. Es el QB24 de la temporada, ahora aún más ralentizado por un problema en la muñeca, y no ha registrado un final de QB1 desde la Semana 7 contra Cincinnati. No ha superado las 205 yardas de pase ni lanzado múltiples touchdowns desde la Semana 8. Con Baltimore cediendo la menor calificación de pasador, el menor CPOE, la tercera tasa de éxito más baja y la quinta menor cantidad de yardas por intento desde la Semana 9, Rodgers pertenece firmemente en el banquillo.

Mientras tanto, Jaylen Warren se encuentra en el puesto 20 entre los corredores de fantasía y retomó el papel principal la semana pasada a pesar de una línea de estadísticas discreta. Manejó el 55.8% de las jugadas, 10 de las 15 carreras de RB, y tuvo un 52% de participación en rutas, un uso en el que los gerentes de fantasía aún pueden confiar hacia adelante.

Predicciones del juego Ravens vs Steelers

El enfrentamiento de la semana 14 entre los Ravens y los Steelers tiene todos los elementos de un duelo físico y de baja puntuación, especialmente con la corona de la AFC Norte en juego. La mayor señal de alerta para Baltimore es el estado de Lamar Jackson, que claramente está afectado por lesiones en el dedo del pie, el tendón de la corva y la rodilla, lo que se nota en lo dificultoso que se ha vuelto su juego. Derrick Henry aún puede acercar a los Ravens a la zona de anotación, pero eso no importará mucho si la línea ofensiva sigue permitiendo presión.

Predicción: Espera una batalla de desgaste, pero la alineación más saludable de Pittsburgh y sus líneas más fuertes les dan la ventaja. Los Steelers logran una victoria y ajustan la competencia en la AFC Norte.

Probabilidades de apuestas Ravens vs Steelers

Propagación

Steelers +5.5 (-112)

Ravens -5.5 (-108)

Línea de dinero

Steelers: +210

Ravens: -258

Total

43.5 (Más de -108/Menos de -112)