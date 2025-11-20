Baltimore Ravens vs New York Jets: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Baltimore Ravens están buscando su quinta victoria consecutiva mientras reciben a los New York Jets en la ciudad el domingo por la tarde.

New York se arrastra a este enfrentamiento después de haber sido superado en la televisión nacional por los rivales Patriots el jueves pasado. Normalmente, un equipo con un récord de 2-8 no generaría mucho interés a mediados de noviembre, pero los Jets acaban de encender una chispa en su ofensiva. Tyrod Taylor está tomando el relevo de Justin Fields, y si bien no convertirá mágicamente este ataque en un gigante, la fiabilidad y compostura de Taylor como pasador le dan a los Jets al menos una oportunidad de competencia.

En el otro lado del campo, Baltimore está en racha. Los Ravens parecían perdidos durante una racha de cuatro derrotas desde la Semana 3 hasta la Semana 6, pero su resurgimiento después del descanso ha sido impresionante. Cuatro victorias consecutivas los han llevado de vuelta a un récord de .500 y los han colocado firmemente en la carrera de la AFC Norte. Este es un equipo que está redescubriendo su identidad, y lo está haciendo en el momento perfecto.

Hora del partido Baltimore Ravens vs New York Jets

Los Ravens y los Jets se enfrentarán en la Semana 12 de la temporada de la NFL en el M&T Bank Stadium en Baltimore, MD, el domingo 23 de noviembre, comenzando a la 1:00 pm ET / 10:00 am PT para los fanáticos en los EE. UU.

Noticias del equipo Baltimore Ravens

Los Ravens parecen un equipo que ha redescubierto su mordida. Han conseguido cuatro victorias consecutivas, combinando una ofensiva física con una defensa sofocante. Su último triunfo, una victoria de 23-16 sobre Cleveland, fue una muestra de equilibrio, eficiente por aire y contundente en tierra.

Lamar Jackson ha estado en completo control, completando el 68% de sus pases para 1,442 yardas con 15 touchdowns y solo tres intercepciones. También sigue siendo una amenaza con sus piernas, sumando 226 yardas por tierra y manteniendo a las defensas adivinando. Derrick Henry ha avanzado con fuerza para conseguir 807 yardas por tierra y siete anotaciones, siguiendo siendo el caballo de batalla que Baltimore había imaginado. En el juego aéreo, Zay Flowers ha emergido como el arma principal, acumulando 703 yardas y promediando más de 70 por partido, mientras que Mark Andrews sigue siendo el hombre de confianza de Jackson en la zona roja con seis touchdowns.

La defensa de los Ravens ha sido igual de impresionante, permitiendo solo 16.8 puntos por partido durante esta racha de cuatro juegos. Teddye Buchanan lidera la unidad con 72 tacleadas, y el esquinero novato Nate Wiggins ya tiene tres intercepciones en su haber. Incluso el juego de patadas está en buen estado, Tyler Loop ha acertado 19 de 21 goles de campo, proporcionando un toque final constante a las series de Baltimore.

Getty Images

Noticias del equipo New York Jets

Los New York Jets llegan tambaleándose a la Semana 11 después de recibir un golpe de 27-14 en la mandíbula por parte de los Patriots. Solo consiguieron 15 primeros intentos y unas modestísimas 105 yardas por pase, apoyándose en gran medida en su juego terrestre, 140 yardas por tierra, pero quedándose cortos cuando era necesario.

Justin Fields sigue siendo el punto focal de esta ofensiva, completando el 62.7% de sus pases para 1,259 yardas con siete touchdowns y una intercepción. Sus piernas a menudo han sido la mejor válvula de escape de los Jets, promediando 42.6 yardas terrestres por partido con cuatro anotaciones a pesar de la constante presión detrás de una línea ofensiva débil. Breece Hall ha sido el único constante, acumulando 722 yardas por tierra a 4.8 yardas por acarreo y superando las 70 yardas en el suelo en cuatro encuentros.

Con Garrett Wilson todavía en la reserva de lesionados, el ataque aéreo se ha reducido a Mason Taylor, Breece Hall y Tyler Johnson. No es sorprendente que los Jets estén fallando en el juego aéreo con solo 164.2 yardas de pase por partido y no han podido estirar el campo sin su estrella receptor. Defensivamente, Jamien Sherwood lidera con 89 tackleadas, mientras que Will McDonald IV ha registrado siete capturas. Aun así, Nueva York ha perdido tres de sus últimos cuatro juegos y está logrando solo 15.9 puntos por partido, una cifra que simplemente no es suficiente.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Ravens vs Jets en EE.UU.

El partido de los Ravens contra los Jets en la Semana 12 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los aficionados también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el partido en los Estados Unidos, incluidas las opciones de streaming, así que estate atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Ravens vs Jets en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte enganchado todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si estás de viaje, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Ravens vs Jets

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con entradas desde $386. A partir de ahí, los precios suben por niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y alcanzan hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y llegan hasta $10,406 por los mejores asientos en el lugar.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Ravens vs Jets Fantasy Football

La defensa de los Ravens ha mejorado últimamente, y un encuentro en casa contra el mariscal de campo suplente Tyrod Taylor y una ofensiva de los Jets que está tambaleándose los hace un atractivo para el fantasy. Nueva York ya ha entregado 36 capturas, empatado en el tercer lugar más alto de la liga, y ha regalado a los oponentes 12 balones perdidos. Baltimore debería estar relamiéndose los labios.

Mientras tanto, Lamar Jackson ha pasado por una mala racha, ubicándose como el QB14 (16.6 puntos) y el QB29 (4.7 puntos) en las últimas dos semanas mientras completaba solo el 58.6% y el 56% de sus lanzamientos contra Minnesota y Cleveland. La actuación de la semana pasada fue particularmente sombría, ya que la ofensiva de los Ravens nunca encontró su ritmo. Afortunadamente para Baltimore, el juego terrestre los llevó a la meta, Derrick Henry se abrió camino a 103 yardas y un touchdown, mientras que incluso Mark Andrews contribuyó con un esfuerzo de carrera sorprendentemente fuerte.

El volumen de Henry sigue siendo su gracia salvadora. Incluso con Keaton Mitchell mezclándose y con Justice Hill esperado de vuelta pronto, el veterano sigue acumulando de 18 a 20 acarreos por juego. Esa carga de trabajo lo mantiene firmemente en territorio de RB1. Y ahora se enfrenta a los Jets, quienes fueron golpeados recientemente por el novato TreVeyon Henderson con una explosión de tres touchdowns.

Zay Flowers igualó a Mark Andrews tanto en recepciones como en objetivos, pero fue el novato receptor quien hizo el mayor trabajo en profundidad. Flowers lideró al equipo en yardas de recepción y realizó la jugada más larga de la tarde, un lanzamiento de 45 yardas que dio vida a la ofensiva. Ahora ha acumulado cuatro juegos consecutivos con más de 60 yardas de recepción desde que los Ravens salieron de su semana de descanso, demostrando que se ha convertido en mucho más que solo una pieza complementaria.

Por otro lado, Taylor ya ha sido designado el titular de la Semana 12. Su única titularidad este año fue en la Semana 3, donde tuvo 26 de 36 pases para 197 yardas, dos anotaciones y una intercepción en Tampa, añadiendo 48 yardas por tierra y terminando como el QB10 (16.7 puntos). La temporada pasada con los Giants, ofreció una producción sólida, promediando 17.1 puntos de fantasía y casi 30 yardas terrestres por juego. Está muy en la misma categoría que Marcus Mariota: un QB2 constante, basado en el suelo, que no hundirá tu alineación pero tampoco deslumbrará.

Luego está Breece Hall, quien registró un generoso 72% de participación en los snaps pero aún no está viendo la participación en el juego aéreo que merece. El piso semanal de toques es seguro, manejó 16 toques en la Semana 11, pero la sequía de anotaciones sigue limitando su potencial a menos que logre una jugada espectacular. Y el calendario de los playoffs de fantasía es brutal: partidos consecutivos fuera de casa en las Semanas 15 y 16 antes de un enfrentamiento en la Semana 17 con Nueva Inglaterra. Por muy electrizante que sea Hall, apostar fuertemente por la ofensiva de los Jets en diciembre se siente como caminar sobre una cuerda floja. Si aún puedes moverlo a un gerente necesitado de corredores, este podría ser el momento de hacer efectivo.

Predicciones del Juego Ravens vs Jets

Nos quedamos con los Ravens aquí. Baltimore coqueteó con el desastre en el angustioso partido de la semana pasada contra los Browns, pero crédito donde se debe, aún así lograron una victoria fuera de casa. Incluso con tres pérdidas de balón y un pobre 5-de-13 en tercera oportunidad, la ofensiva reunió suficientes jugadas para sobrevivir. ¿Y la defensa? Absolutamente espectacular. Los Ravens cedieron solo 187 yardas totales, 3.5 yardas por jugada, 10 primeros intentos, y permitieron que Cleveland convirtiera apenas 2 de 14 en tercera oportunidad. Esta racha de cuatro victorias consecutivas ha venido con Baltimore logrando más de 23 puntos cada vez.

Mientras tanto, los Jets todavía parecen estar estancados ofensivamente. Nueva York logró unas pálidas 245 yardas en la derrota del jueves pasado contra los Patriots, incluyendo unas preocupantes 105 yardas aéreas. Movieron las cadenas solo 15 veces y perdieron un balón, aunque el 8 de 14 en tercera oportunidad fue un raro aspecto positivo. ¿El problema? Los Jets han sido mantenidos por debajo de 15 puntos en tres de sus últimos cinco juegos, todos ellos derrotas. Si Nueva York no puede anotar temprano y mantener el marcador avanzando, este partido podría escaparse rápidamente.

Probabilidades de Apuesta Ravens vs Jets

Spread

Jets +14 (-108)

Ravens -14 (-112)

Línea de Dinero

Jets: +675

Ravens: -1050

Total

44.5 (Más de -108/Menos de -112)