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¿Cómo es José Mourinho? Dazn ha intentado retratarlo en el documental «Winning», que recorre la trayectoria del Special One desde el Inter del triplete hasta su regreso hoy al Real Madrid. A lo largo de sus 55 minutos, intervienen en varias ocasiones muchos de sus exjugadores, entre ellos Mario Balotelli.

El exdelantero del Inter, muy joven en la época del triplete y con un carácter particular, ha contado varias anécdotas divertidas de entonces: desde los momentos previos a la semifinal contra el Barcelona hasta las ruedas de prensa que veían para reírse, pasando por el vídeo en el que jugaba con unos amigos durante sus días libres antes del partido que ganaron 1-0 gracias a un gol suyo y que Mourinho mostró al equipo. ¿Y para terminar? Varias palabras para describir a su exentrenador, desde «niño» hasta «genio».

BALOTELLI SOBRE MOURINHO: «Conmigo fue como un hermano mayor y, por eso, a veces fue muy duro, porque tengo un carácter particular. Sabía sacar lo mejor de ti, y no siempre lo hacía por las buenas. A veces lo conseguía haciéndote enfadar mucho, molestándote... Entraba al campo y pensaba: “Hoy marco 3 goles y así lo hago callar”. Pero ese era su objetivo (ríe, N. de la R.)».

EL VÍDEO ANTES DEL CHIEVO: «Era como un preparador mental: recurría a juegos psicológicos que al final te llevaban a jugar y darlo todo por él. Durante un desplazamiento para jugar contra el Chievo nos reunimos antes del partido y, como siempre, hablábamos de táctica. Pero cuando empezó la sesión de vídeo, aparecí yo en un parque jugando con unos amigos en un torneo de 3 contra 3. Y pensé: “¿Por qué está haciendo esto?”. Creía que lo hacía para hacer reír al equipo, pero el mensaje también era: “Si te sientes libre para jugar así, debes hacerlo también en el partido. Si amas el fútbol de esta manera y mañana juegas y no ganamos, entonces no volverás a jugar”. Ganamos 1-0 y marqué».

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LA SEMIFINAL DE LA CHAMPIONS: «Todos querían ganar la Champions League, pero en aquel momento era difícil creer que fuera posible».

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LAS RUEDAS DE PRENSA: «En el Inter, cuando daba ruedas de prensa, nos sentábamos a verlas todos juntos. Nos moríamos de risa, era magnífico».

5 PALABRAS PARA DESCRIBIRLO: ¿Palabras para describir a Mourinho? A veces era como un «niño». Luego diría «genio», porque siempre iba varios pasos por delante de los demás. Y también «severo», «divertido» y, sin duda, «ganador».