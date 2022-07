El polaco ha conseguido este galardón las dos últimas temporadas con el Bayern de Múnich.

La decisión tomada por Robert Lewandowski de fichar por el Fútbol Club Barcelona obedece a varios motivos. Uno de ellos es, tal y como ha reconocido el propio jugador en una entrevista concedida a "Bild", la búsqueda de nuevos retos en los últimos años de su carrera deportiva. Y es que el delantero polaco llevaba jugando en la Bundesliga desde la campaña 2010-2011, momento en el que aterrizó en el Borussia Dortmund.

Balones de Oro y Botas de Oro: Cuántos premios individuales ha ganado Lewandowski

Entre esos nuevos alicientes entra indudablemente el de conservar sus grandes registros goleadores en un campeonato de primer nivel como es LaLiga Santander. Lewandoswki anotó 50 goles en 46 partidos durante la pasada campaña y 48 la anterior. En Alemania tenía en frente a Erling Haaland para disputarse los trofeos individuales que juzgan la cantidad de goles anotados al cabo de una temporada, y ahora tendrá a Karim Benzema.

Defiende las últimas dos Botas de Oro

Dicho esto, Lewy aterriza en el fútbol español con la intención de defender, con uñas y dientes, las dos Botas de Oro que ha conseguido en el último bienio. De esta forma, quiere demostrar a quien no le haya quedado claro que sus números no se los ha regalado la gran superioridad que demuestra el Bayern de Múnich en la Bundesliga.

Son las dos únicas veces en las que se ha proclamado máximo goleador del fútbol europeo a todos los efectos.

El sueño del Balón de Oro

A pesar de que en 2020 consiguió un triplete con el conjunto bávaro, Lewandowski no consiguió el Balón de Oro dado que no se entregó con motivo de la pandemia del COVID-19. No obstante, sí que se alzó con el trofeo The Best que otorga la FIFA individualmente al Mejor Futbolista del año en ese 2020 y en 2021.

Así que es el único galardón a nivel individual que le falta por conseguir, dado que también fue elegido Mejor Jugador por parte de la UEFA tras aquella Champions conseguida en Lisboa.