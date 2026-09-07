Desde los altavoces retumbaba "Durch den Monsun" de Tokio Hotel, y al ritmo de la canción del equipo las baloncestistas alemanas saltaban sobre el parqué berlinés mientras recibían la ovación de los aficionados. En el duelo decisivo contra Mali, el equipo del seleccionador nacional Olaf Lange mantuvo la calma y se ganó la mejor posición posible de cara al salto a la ronda final.

En el último partido de la fase de grupos, el anfitrión se impuso con claridad por 83:58 (49:32) tras una actuación convincente, y la recompensa es el segundo puesto del Grupo A por detrás de la favorita España. Ya el martes (20.45 horas/MagentaTV) le espera Corea del Sur en la ronda de clasificación para los cuartos de final.

"Estoy muy contento con cómo hemos evolucionado. Ahora también ha llegado el éxito", dijo Lange en el Uber Arena, con todas las entradas agotadas, a MagentaTV y enseguida miró hacia adelante. "Ahora tenemos que reorganizarnos otra vez. Corea del Sur es un buen equipo."

Antes del desenlace del grupo, la situación era emocionante, ya que los cuatro equipos llegaban tras dos partidos con una victoria y una derrota cada uno, sumando tres puntos. La selección alemana aún podía terminar primera, pero también quedarse en la cuarta plaza. Como España venció por la noche a Japón en el partido paralelo (79:59), ya no había ninguna opción de conquistar el liderato del grupo, pero el objetivo intermedio está cumplido.

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El aficionado de lujo Dennis Schröder ve un buen inicio del equipo de la DBB

Tras la dura derrota inicial ante las españolas (53:83) y la reacción frente a Japón (74:58), se trataba de terminar lo más arriba posible en la clasificación, y para ello era obligatorio lograr la segunda victoria en el torneo. "Tenemos que ser el agresor desde el principio", había dicho Frieda Bühner, máxima anotadora contra Japón.

Ante la mirada del capitán campeón del mundo Dennis Schröder, presente a pie de pista como aficionado de lujo, el inicio salió bien. La defensa controló bien a Mali, Leonie Fiebich anotó pronto el primer triple y el equipo alemán se escapó hasta el 15:7 (6'). Pero después llegó una fase de debilidad con demasiados errores. Así, Alexis Peterson, de nuevo disponible tras perderse por una infección la segunda parte ante Japón, cometió dos pérdidas rápidas de balón.

Luisa Geiselsöder, que hasta ahora no había entrado en el torneo, firmó su mejor actuación y estuvo perfecta en la primera mitad. También brilló Bühner, que con su segundo triple consecutivo dio al equipo la primera ventaja de dos dígitos (40:29/16'). En ese momento casi todo funcionaba, y desde fuera también acertaron Alexandra Wilke y Marie Gülich, antes de que volviera a aparecer la máxima anotadora Bühner (21 puntos).

Luisa Geiselsöder sentencia prácticamente el partido

"Quieres mejorar en cada partido, y eso es lo que están haciendo", dijo Schröder al descanso, y elogió el "ambiente increíble" creado por los 12.550 espectadores. En el segundo duelo contra Mali, tras un partido internacional en Saarlouis en 2007, la selección alemana tampoco titubeó después de volver del vestuario.

Las africanas, que en la segunda jornada habían derrotado de forma sensacional a España (82:73), no pudieron responder a la enorme energía del equipo de Lange. Geiselsöder encarriló pronto el partido con otro triple para la casi decisiva ventaja (56:37/25'). "Se sintió genial. Fue un baloncesto realmente muy bueno", dijo la jugadora de la WNBA.

Si el equipo de la DBB logra una victoria sobre Corea del Sur, tercera del Grupo B, en la ronda de playoffs, se medirá a Bélgica en cuartos de final. El campeón de Europa de 2023 y 2025 ganó el Grupo C sin derrotas.